Bref électoral de l’AP | À quoi s’attendre lors de l’élection spéciale de l’Ohio

WASHINGTON (AP) – La bataille sur le droit à l’avortement plane sur une mesure de vote de l’Ohio qui sera soumise aux électeurs de tout l’État mardi.

Connue simplement sous le nom de problème 1, la proposition augmenterait le seuil nécessaire pour modifier la constitution de l’État d’une majorité simple des électeurs de l’État à 60 %. Cela augmenterait également les exigences de pétition pour obtenir un amendement constitutionnel proposé sur le bulletin de vote.

Bien que le texte de la proposition ne traite pas spécifiquement de l’avortement, la question est rapidement devenue un proxy pour le débat national sur les droits reproductifs qui a été relancé l’été dernier après que la Cour suprême des États-Unis a annulé la décision historique Roe v. Wade.

Les enjeux pour les deux parties ont augmenté en juillet lorsque les responsables de l’État ont annoncé qu’une mesure de vote distincte qui établirait « un droit fondamental à la liberté de reproduction » dans la constitution de l’État avait recueilli suffisamment de signatures pour se qualifier pour le scrutin de novembre. La question est de savoir si cet amendement proposé nécessiterait une majorité simple ou le seuil plus élevé de 60% pour assurer son adoption.

Depuis l’abrogation de Roe, les mesures de vote dans d’autres États, tels que le Kansas, le Kentucky et le Michigan, ont montré qu’une majorité de 50 à 60 % des électeurs de ces États soutiennent l’accès légalisé à l’avortement. Dans l’Ohio, le soutien à la légalité de l’avortement dans la plupart ou dans tous les cas était de 59% parmi les électeurs à mi-mandat l’année dernière, selon AP VoteCast.

Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre le soir des élections :

JOUR D’ÉLECTION

Les sondages ferment dans tout l’État à 19 h 30 HE.

QU’Y A-T-IL SUR LE BULLETIN

Le seul concours sur le bulletin de vote pour cette élection spéciale à l’échelle de l’État est le numéro 1, qui exigerait que tout amendement futur à la constitution de l’État reçoive l’approbation d’au moins 60% des électeurs. Un « oui » est favorable à l’augmentation du seuil de vote à 60 %. Un vote « Non » s’opposerait à la mesure et maintiendrait le seuil à la majorité simple.

QUI PEUT VOTER

Tous les électeurs inscrits dans l’Ohio sont éligibles pour voter sur cette mesure de vote à l’échelle de l’État.

NOTES DE DÉCISION

L’Associated Press ne fait pas de projections. Si le résultat de la mesure du scrutin n’a pas été appelé, l’AP expliquera pourquoi et continuera à couvrir tout développement digne d’intérêt.

Dans l’Ohio, les mesures de vote à l’échelle de l’État avec une marge de vote de 0,25% ou moins sont soumises à un recomptage obligatoire. Les électeurs peuvent également demander et payer des recomptages pour les concours avec une plus grande marge de vote. L’AP peut appeler une mesure qui nécessite un recomptage obligatoire s’il peut déterminer que l’avance est trop importante pour qu’un recomptage ou une contestation judiciaire modifie le résultat.

À QUOI RESSEMBLENT LA PARTICIPATION ET LE VOTE PAR AVANCE

Au 16 juin, 6,6 millions d’électeurs actifs étaient inscrits dans l’Ohio. L’État n’enregistre pas les électeurs par parti. Le taux de participation aux élections générales de 2022 était de 51 % des électeurs inscrits. Le taux de participation à deux mesures de vote à l’échelle de l’État en 2017 était de 29% des électeurs inscrits.

L’État a fait état de plus de 533 000 votes anticipés mercredi, dont plus de 176 000 bulletins de vote par correspondance retournés et 356 000 bulletins de vote anticipés en personne. L’État a envoyé près de 272 000 bulletins de vote par correspondance aux électeurs. Lors des élections générales de 2022, près de 1,5 million d’Ohioens ont voté avant le jour du scrutin, soit environ 35% de l’électorat.

COMBIEN DE TEMPS DURE GÉNÉRALEMENT LE COMPTAGE DES VOTES

Lors des élections générales de 2022, l’AP a annoncé les résultats pour la première fois à 19 h 31 HE. La tabulation du soir des élections s’est terminée peu avant 3 h HE, avec 97,6 % des votes comptés. À midi HE le lendemain, 2,4 % du total des voix restaient à totaliser. En 2020, 2,6% du total des votes ont été comptés après midi HE le lendemain du jour du scrutin.

___

Robert Yoon, l’Associated Press