Breeze Airways fait ses débuts dans le rebond des voyages, la deuxième nouvelle compagnie aérienne américaine en un mois

Les compagnies aériennes qui s’efforcent de profiter d’un rebond des voyages alors que la pandémie diminue aux États-Unis ont un autre concurrent dans le ciel.

Breeze Airways, une nouvelle compagnie aérienne créée par le fondateur de JetBlue Airways, David Neeleman, a commencé à vendre des billets vendredi. C’est le deuxième transporteur américain à faire ses débuts en environ un mois.

La cinquième compagnie aérienne de Neeleman, Breeze Airways, propose des tarifs qui commencent à 39 $, pour les itinéraires qui, selon elle, sont mal desservis autour des États-Unis.Les vols commencent le 27 mai, juste avant le week-end du Memorial Day, avec un service de Charleston, en Caroline du Sud, à Tampa, en Floride et à Hartford, Connecticut. Il prévoit d’exploiter 39 routes d’ici le 22 juillet, y compris de Charleston à Columbus, dans l’Ohio, à la Nouvelle-Orléans et à Huntsville, en Alabama. Breeze utilisera 10 biréacteurs Embraer E-190 de classe tout économique avec 108 sièges et trois avions E-195 avec 118 sièges.

D’autres itinéraires, qui seront ajoutés en juillet, incluent le service de la Nouvelle-Orléans à Tulsa, Oklahoma, et Louisville, Kentucky.

« Covid a été très dur avec notre industrie, mais nous avons pu profiter des prix bas des avions », a déclaré Neeleman à « Squawk Box » de CNBC vendredi. «Nous avons des prix très bas. Nous empruntons des itinéraires qui n’ont pas vraiment été effectués sans escale, vraiment, jamais, et avec des coûts de voyage vraiment bas.

Breeze dit qu’il ne facturera pas de frais pour modifier ou annuler des vols. Les principaux transporteurs se sont débarrassés des frais de changement pendant la pandémie pour les billets en classe économique standard afin de reconquérir les voyageurs. La start-up facturera 20 $ pour les bagages enregistrés ou à main.

Breeze n’est pas le seul nouveau venu à bas prix sur le marché américain. Les premiers vols d’Avelo Airlines ont décollé le mois dernier de Burbank, en Californie, sur des Boeing 737 d’occasion. Andrew Levy, fondateur et PDG de la compagnie aérienne, ancien cadre chez Allegiant Air et jusqu’en 2018 CFO de United Airlines, cible également les marchés mal desservis avec un service sans escale.

Breeze a levé 83 millions de dollars auprès d’investisseurs et Neeleman a investi 17 millions de dollars.

Les nouveaux transporteurs font leurs débuts lorsque les compagnies aériennes espèrent arrêter leurs pertes au retour des voyageurs.

«Je pense que toute la concurrence est importante pour nous», a déclaré cette semaine Gary Kelly, PDG de Southwest Airlines. « Et cela dépendra en grande partie des itinéraires que les nouvelles compagnies aériennes choisiront. Pour la plupart, je ne pense pas … que nous voyons un chevauchement direct avec beaucoup de – enfin, ce que j’ai vu avec deux nouveaux entrants sur le marché … et à ce stade de leur vie professionnelle, ils sont relativement petits. «

Neeleman a annoncé pour la première fois qu’il prévoyait de démarrer une nouvelle compagnie aérienne à bas prix en juin 2018.