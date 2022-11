Breel Embolo Strike aide la Suisse à dépasser le Cameroun

Le but de Breel Embolo a porté la Suisse à une victoire 1-0 contre le Cameroun lors de la Coupe du monde jeudi et il a tenu sa promesse de ne pas célébrer le but contre le pays où il est né.

L’attaquant suisse de Yaoundé a frappé d’un tir du pied droit à la 48e minute, se tenant tout seul à huit mètres (yards) au milieu de la bouche de but pour prendre la passe basse de Xherdan Shaqiri.

Embolo a ensuite pincé les lèvres dans un sourire ironique et a tendu les bras, avant de lever les mains dans un geste d’excuse alors que ses coéquipiers se précipitaient vers lui près du point de penalty.

Il a pointé vers les supporters suisses derrière le but où il avait marqué puis vers les supporters camerounais dans le coin opposé du stade Al Janoub.

L’attaquant de 25 ans a quitté le Cameroun avec sa famille à l’âge de cinq ans. Ils ont passé du temps en France avant de s’installer en Suisse, le pays qu’il représente maintenant à une deuxième Coupe du monde.

Bien qu’un joueur d’origine africaine ait marqué, les équipes africaines sont désormais sans but au cours des quatre matchs qu’elles ont disputés lors de cette Coupe du monde. Tous ont affronté des équipes mieux classées, et le Maroc et la Tunisie ont obtenu des nuls 0-0, respectivement contre la Croatie et le Danemark.

La séquence de défaites du Cameroun lors des finales de la Coupe du monde s’est étendue à huit matchs depuis 2002.

Le Brésil et la Serbie sont également dans le groupe G et ils se rencontreront plus tard jeudi.

Dans le mouvement d’Embolo pour marquer, il était trop facile pour les Suisses de passer rapidement le ballon à travers les lignes défensives camerounaises du flanc gauche vers la droite.

Le début rapide de la seconde mi-temps des Suisses contrastait avec un manque d’urgence en première mi-temps qui pouvait difficilement s’expliquer par le coup d’envoi de 13 heures – l’un des sept matchs au Qatar se disputant entièrement en plein jour. La chaleur a culminé à 29 degrés Celsius (84 degrés Fahrenheit), l’humidité était faible et la majeure partie de l’aire de jeu était ombragée.

Le Cameroun a perdu une belle occasion de marquer pour prendre le contrôle à la 10e minute. Une longue passe droite devant les défenseurs centraux suisses a conduit Karl Toko Ekambi à tirer une demi-volée au-dessus de la barre à seulement 10 mètres (yards).

Le Cameroun a exercé peu de pression en essayant d’égaliser le match. La tête d’André-Frank Zambo Anguissa à la 66e visait directement le gardien Yann Sommer qui sauvait facilement.

Lors du jeu suivant, un mouvement suisse sur le flanc droit a presque répété le but, mais le gardien Andre Onana a sauvé Ruben Vargas.

MILLA TEMPS

Le grand camerounais Roger Milla a défilé sur le terrain avant le match. Les fans ont vu un montage vidéo de ses buts lors de la Coupe du monde 1990 où le Cameroun est devenu la première équipe africaine à se qualifier pour les quarts de finale.

Milla a été rejoint par Samuel Eto’o, le plus grand joueur camerounais qui dirige désormais sa fédération de football. Eto’o a marqué le seul but lors de la dernière victoire du Cameroun à la Coupe du monde – 1-0 contre l’Arabie saoudite en 2002.

L’arbitre Facundo Tello a eu une journée plus calme que lorsqu’il a expulsé 10 joueurs en Argentine juste avant de venir au Qatar. Il a montré des cartons rouges à sept joueurs de Boca Juniors et trois du Racing Club après une bagarre en prolongation. Ici, Tello a montré trois cartons jaunes et aucun carton rouge. C’était le 13e match de la Coupe du monde et aucun joueur n’a encore été expulsé.

La Suisse affrontera ensuite le Brésil, favori du Groupe H, lundi soir à Doha. Plus tôt dans la même journée, le Cameroun affronte la Serbie.

