Breeders ‘Cup: Wes Ward tient à donner du temps à Golden Pal après le cauchemar de Royal Ascot dans King’s Stand Stakes | Nouvelles de la course

Wesley Ward tient à laisser la poussière retomber sur le voyage cauchemardesque de Golden Pal à Royal Ascot avant d’envisager des plans pour le reste de la saison.

Le double vainqueur de la Breeders ‘Cup était le favori étroit pour prendre le dessus sur un affrontement international très attendu avec le crack sprinter australien Nature Strip lors des King’s Stand Stakes de mardi, mais sa course était terminée avant qu’elle ne commence, le démarreur généralement rapide manquant complètement le Pause.

Golden Pal était monté par le leader américain Irad Ortiz Jr, qui faisait ses débuts à Royal Ascot. Ward a expliqué comment la confusion au début a conduit à sa disparition, avec le retrait éventuel des réticents à charger Mondammej et Khaadem, qui ont désengagé Jamie Spencer, jouant un grand rôle.

« Vous essayez de vous occuper de tout jusque dans les moindres détails, puis cela arrive », a déclaré l’entraîneur.

« J’ai parcouru le parcours avant de courir avec Steve Cauthen et Irad, alors Steve lui a également donné un aperçu, et j’ai dit à Irad » c’est différent des États-Unis « .

Nature Strip n’a que Khaadem pour compagnie alors qu’il remporte les King’s Stand Stakes à Royal Ascot





« Aux États-Unis, ils ont des gestionnaires pour chaque cheval et ils ne les laissent pas partir tant qu’ils ne sont pas prêts, mais ici, ils n’ont pas de gestionnaires de porte, alors je lui ai dit ‘quand le dernier cheval entre, ils donnent un coup de pied à la porte ‘.

« Irad a compris cela, mais ce qu’il m’a dit, c’est qu’il a regardé derrière lui et il y avait le cheval qui n’avait pas chargé (Mondammej) et il a regardé de l’autre côté et a vu Jamie Spencer assis sur le côté de la porte.

Irad Ortiz Jr célèbre la victoire de Golden Pal à la Breeders’ Cup





« Alors, alors qu’il regardait à nouveau en arrière, ne sachant pas que le cheval allait se faire griffer, il pouvait encore voir Jamie se tenant debout sur son cheval (Khaadem), alors quand ils ont donné un coup de pied à la porte, le cheval de Jamie Spencer est parti sans Jamie et notre gars pensait que le starter allait attendre que Jamie remonte sur son cheval. »

Ward rapporte que Golden Pal n’en est pas pire pour l’expérience, mais s’il retourne en Grande-Bretagne pour le Nunthorpe à York en août – dans lequel il a déçu l’été dernier – reste à voir.

Ward a ajouté: « Il s’en est bien sorti, il n’y a eu aucun problème physique, mais nous allons le ramener à la maison cette semaine et recommencer à avancer et voir où nous en sommes et où il en est.

« Nous verrons comment il va en général et comment sont ses œuvres et nous devrons simplement faire un autre plan. Cela dépendra de lui.

« La Breeders ‘Cup est juste là sur notre piste à domicile (Keeneland), alors j’espère qu’il sera là. »