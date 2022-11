Breeders ‘Cup: Victoria Road bat Silver Knott dans le thriller Juvenile Turf à Keeneland alors qu’Aidan O’Brien célèbre son doublé | Nouvelles de la course

Victoria Road a remporté le succès dans les dernières foulées d’une course finale spectaculaire lors de la première journée de la Breeders ‘Cup à Keeneland.

Le poulain formé par Aidan O’Brien a traversé un champ occupé dans le gazon juvénile de première année à 1 million de dollars, bondissant en avant en même temps que Silver Knott de Charlie Appleby s’est battu depuis un endroit encaissé sur le rail intérieur.

Silver Knott semblait avoir saisi la gloire alors qu’il filait devant une fois qu’il avait trouvé de l’espace, mais Victoria Road volait à l’extérieur.

Les deux chevaux se sont battus dans les dernières foulées de la course d’un mile, l’œil nu étant à peine capable de repérer Victoria Road et Ryan Moore franchissant la ligne en premier dans les finitions les plus serrées.

Moore a déclaré: “Nous étions dans un bon endroit lorsque le rythme s’est stabilisé et ils n’étaient pas devenus fous dans la ligne droite arrière.

“Tous les chevaux se gênaient et il a réussi à se frayer un chemin.

“Il a été vraiment progressiste et a beaucoup de classe.”

Cela a complété un doublé dramatique dans la nuit pour O’Brien et Moore après la démonstration dominante de Meditate dans le Juvenile Fillies Turf.

La photo-finish confirme que Victoria Road (near) a battu Silver Knott d'un nez





Installé à l’arrière du peloton sous Moore, le deux ans formé par O’Brien a été patiemment monté à partir d’un tirage relativement large dans la stalle 10.

Après le virage final, Moore a demandé à la pouliche de passer à la vitesse supérieure et elle a répondu avec empressement, passant devant les leaders pour remporter une victoire facile.

Le propriétaire Tom Magnier envisage déjà la passionnante saison de trois ans de Meditate avec les 1000 Guinées en tête pour le printemps



La victoire de Meditate a vu son prix pour le contrat de 1000 Guinées de l’année prochaine, avec Betfair passant de 8/1 à 16s, alors qu’elle est à 7/1 avec Coral.

Buick et Appleby ont également remporté la victoire à Keeneland alors que Mischief Magic est passé du dernier au premier pour remporter le prix Juvenile Turf Sprint.