Breeders ‘Cup: Modern Games est le fer de lance de l’équipe de Charlie Appleby pour Keeneland avec QEII alors qu’Ascot est toujours possible | Nouvelles de la course

Le Breeders ‘Cup Mile reste la cible principale des Modern Games – bien que le poulain vainqueur de la Classique puisse également participer aux Queen Elizabeth II Stakes à Ascot si les conditions le permettent.

Charlie Appleby a connu beaucoup de succès à la Breeders ‘Cup et son champion de la Poule d’Essai des Poulains a été l’un des trois vainqueurs du manieur Moulton Paddocks à Del Mar en 2021 lors du débarquement du Juvenile Turf.

Le fils de Dubawi a de nouveau annoncé son goût pour les voyages à l’étranger lorsqu’il a franchi cinq longueurs dans le Woodbine Mile plus récemment et il est maintenant prêt à diriger le défi Appleby’s Breeders ‘Cup lorsque les championnats de deux jours se rendront à Keeneland en novembre.

“Ça se prépare”, a déclaré Appleby lors de son raid pour les États-Unis. “La Breeders’ Cup est toujours quelque chose qui nous préoccupe au début de la saison et nous aimons essayer d’identifier un cheval plus âgé ou un cheval de deux ans. Comme je l’ai toujours dit, je préfère me présenter avec un que six – un bon et un bon crack Et cette année, j’ai l’impression que nous avons des prétendants en direct là-bas.

“Jeux modernes dans le Mile – il est un favori mérité à l’heure actuelle. Il est allé là-bas et l’a fait en tant que juvénile et est allé au Canada et a fait ce qu’il a fait à Woodbine.”

Il a ajouté sur une éventuelle course à Ascot: “Si nous prenons le Champions Day, ce serait une course supplémentaire sur la liste pour lui, mais parfaitement faisable. Mais pour être parfaitement honnête, notre objectif principal est Breeders ‘Cup Mile avec lui.

“Nous allons nous asseoir et jouer avec l’idée d’envoyer des jeux modernes au QEII. Si c’était bon, la conversation aurait toujours lieu, mais il n’y aurait aucune certitude. Si c’était doux, il ne le ferait pas. Il ne faut pas grand-chose pour changer cela, mais si vous avez la chance d’avoir une semaine tranquille, vous pourriez vous retrouver sur un terrain à moitié raisonnable.

Modern Games termine bien loin du reste du peloton dans le Woodbine Mile





Le manieur de Godolphin a un taux de frappe enviable lors de l’événement mondial de fin de saison et a remporté six courses de la Breeders ‘Cup avec seulement 11 coureurs.

Trois de ces victoires sont survenues dans la Breeders ‘Cup Juvenile Turf et il a souligné Noeud d’argent – qui doit participer aux Autumn Stakes de samedi à Newmarket – comme un possible pour améliorer ce beau record. Buteur des Sirenia Stakes et quatrième de Middle Park Magie malicieuse est un autre possible pour le vol vers les USA.

Il a poursuivi: “Silver Knott est un cheval que j’emmènerais potentiellement en Amérique. Passer à un mile, je pense, lui conviendra, il voyage très bien.

“Nuit mystérieuse qui a gagné au Canada est un cheval avec lequel nous envisagerons d’y aller également, mais il a déjà atteint son statut de Groupe Un et, même s’il n’a pas été occupé, il a fait quelques courses et c’est un cheval que nous avons beaucoup sur notre radar pour l’année prochaine.

Mischief Magic en passe de remporter les British Stallion Studs EBF Maiden Stakes le premier jour du Qatar Goodwood Festival





“Je vais potentiellement emmener Mischief Magic au Sprint (Juvenile Turf). Il a bien couru dans le Middle Park, il a couru une course solide sur une aile et il était très impressionnant à Kempton avant cela.

“Vous devez vous présenter à ces événements internationaux avec A – le bon cheval et B – avoir toute la chance du monde. Vous devez obtenir un bon tirage, bien voyager et vous installer dans OK. S’il fait tout qu’il n’aura pas l’air déplacé dans la course.”

Il devrait également être bien représenté dans la Breeders’ Cup Turf, remportée l’an dernier par Yibir.

“Pour le Breeders’ Cup Turf, nous avons un joli petit collectif”, a déclaré Appleby. « Nous avons déjà vu ce Fierté des nations a fait en Amérique cette saison. Il est de retour et c’est un cheval que nous attendons avec impatience d’avoir sur la liste.

William Buick célèbre après avoir conduit Yibir à la victoire dans la course Breeders ‘Cup Turf





“Il y a aussi Le roman des rebelles, qui est maintenant à quatre sur quatre et a fait le travail lors de ses deux derniers départs au niveau du Groupe 1 en Allemagne. Potentiellement Adayar ainsi en fonction de la façon dont il s’en sort lors de la Journée des champions.

“Si vous pouvez quitter la Breeders ‘Cup avec un seul vainqueur, cela clôturera bien la saison.”

Highfield Princess prêt pour le choc de Golden Pal

John Quinn a hâte de voir le porte-drapeau de son écurie Highfield Princess tenter de couronner sa campagne sensationnelle en remportant la gloire de la Breeders ‘Cup à Keeneland le mois prochain.

La jument de cinq ans, gagnante de ses trois dernières courses au niveau du groupe 1, tentera de confirmer son dernier succès impressionnant dans le Flying Five au Curragh lorsqu’elle se rendra au Breeders ‘Cup Turf Sprint dans le Kentucky.

Highfield Princess et Jason Hart sont clairs pour remporter les Nunthorpe Stakes





La fille de Night Of Thunder, propriété de John Fairley, a commencé sa remarquable série de victoires le jour de la finale des championnats tous temps à Newcastle en avril, avec son seul revers dans cinq courses ultérieures à Royal Ascot, où elle a été battue à moins de deux longueurs dans le Enjeux du jubilé de platine.

La décision de contourner le Prix de l’Abbaye du week-end dernier et de diriger les États-Unis à la place met en place un affrontement alléchant avec le speedball américain Golden Pal, qui est déjà double vainqueur de la Breeders ‘Cup après avoir remporté le Turf Sprint de la saison dernière à Del Mar et le Juvenile Turf Sprint à Keeneland en 2020.

La charge de Wesley Ward est de trois sur trois sur sa piste à domicile, ayant également décroché l’or dans les Woodford Stakes de l’année dernière et les Shakertown Stakes ce printemps.

Quinn, basé à Malton, aura sans aucun doute un œil sur le joueur de quatre ans lorsqu’il tentera de remporter des victoires consécutives à Woodford samedi, mais ne pourrait pas être plus heureux avec sa propre star stable.

“Tout va bien, elle va à la Breeders’ Cup”, a déclaré Quinn. “Nous sommes heureux avec elle, alors croisons les doigts, c’est là que nous avons l’intention d’aller.”