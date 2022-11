Breeders ‘Cup: Mishriff et Nashwa ravissent John Gosden avec le dernier entraînement de Keeneland | Nouvelles de la course

John Gosden était satisfait de ce qu’il a vu jeudi de ses deux prétendants à la Breeders’ Cup, Mishriff et Nashwa.

Breeders’ Cup Turf-bound Mishriff a été associée à Frankie Dettori, tandis que Hollie Doyle était à bord de Nashwa avant son engagement dans le Filly & Mare Turf.

Mishriff aura le dernier départ de sa carrière de globe-trotter et de filature d’argent, avec Dettori en selle pour la première fois depuis les Champion Stakes il y a deux ans.

Nashwa, quant à elle, a noué un brillant partenariat avec Hollie Doyle, remportant le Prix de Diane et les Nassau Stakes cette année.

Gosden a déclaré: “Ils ont bien voyagé, mangé et bu bien et en ce sens, je ne pourrais pas être plus heureux. Ils ont joué sur la piste ce matin, ils ont couru puis ont eu un bon galop.

“Mishriff est un cheval qui a souffert du terrain lourd et profond qu’on a en fin d’année. Il a essayé dur dans l’Arc, mais il n’a pas pu aller sur ce terrain et ce sera différent ici, parce que nous allons aller vite, c’est ce qu’il veut.

“Frankie m’a dit de venir ici toute l’année, car il pense qu’un mile et demi sur une piste facile conviendra au cheval.

“Je suis un peu inquiet de ce qui se passera s’il s’éloigne lentement, si cela devait arriver, il pourrait en payer le prix, mais il a bien rompu lors de ses deux derniers départs.

“Je pensais que la seule course qui lui avait échappé était l’Eclipse, où s’il avait eu le hic sur le green, il aurait gagné. J’étais content de sa course dans le champion d’Irlande où il était un peu à la dérive de son terrain , mais regardez, c’est un dur à cuire et un cheval plein de cinq ans avec un bon appétit pour le jeu.

“Il adore voyager et il aime les nouveaux environnements, se souvenant qu’il est allé trois fois en Arabie saoudite.”

Nashwa a récemment été refusé dans les conditions de test à ParisLongchamp le jour de l’Arc, mais a fait peu de mal dans la défaite. Gosden ne tarit pas d’éloges sur sa pouliche et sa cavalière.

“Je suis également très content de Nashwa, avec qui nous avons pris la décision après le Diane d’attendre et de lui donner des vacances avant le Nassau puis un écart avec l’Opéra, dans lequel elle a fait une bonne course sur un nul horrible”, il a dit.

“Elle est en forme, a fière allure dans son manteau et a Hollie à bord qui est la première cavalière à remporter un [European] Cavalière classique et très talentueuse qui me rappelle Julie Krone avec cette énorme détermination.

“C’est un grand pas pour Hollie de venir du Japon, où elle est la seule cavalière féminine, mais cela nous montre simplement comment elle peut s’adapter à n’importe quoi et j’espère qu’elle pourra le faire ici samedi.”