Breeders ‘Cup Mile: Modern Games va de pair avec le succès de Keeneland pour Charlie Appleby et William Buick | Nouvelles de la course

Charlie Appleby a remporté le Breeders’ Cup Mile pour la deuxième année consécutive alors que le globe-trotter Modern Games poursuivait son histoire d’amour avec les États-Unis.

Le poulain Dubawi a remporté la Breeders ‘Cup Juvenile Turf à Del Mar il y a 12 mois – après avoir franchi les portes et avoir été réintégré – et était capitaine de la partie de raid de Moulton Paddocks alors qu’il répétait la dose sur la même distance à Keeneland.

Installé en milieu de division aux côtés du vainqueur de l’Ordre d’Australie 2020 par le coureur de grande course William Buick dans les premières étapes, son jockey tenait à éviter d’être parqué sur les rails.

Jeux modernes et William Buick





Alors que le peloton se dirigeait vers la maison, Buick a rapidement appuyé sur le bouton à bord du champion des Guinées françaises, et il est rentré chez lui pour frapper le fil en premier devant la paire rapide Shirl’s Speight (deuxième) et Kinross (troisième).

Appleby a décroché la course avec Space Blues il y a 12 mois et la victoire des Modern Games a renforcé le beau record du manieur de Godolphin à la Breeders ‘Cup, portant son total à huit gagnants sur seulement 16 coureurs.

S’exprimant après la course, Appleby a déclaré: “Un excellent résultat et une autre course sérieuse de Will. Il a été un cheval fantastique pour voyager.

“Il a remporté les Guinées françaises alors qu’il était très impressionnant, puis nous l’avons accéléré en voyage dans le Derby français où il a couru si honnêtement pour terminer troisième. Il n’est pas vraiment resté alors je l’ai ramené à sept stades, ce qui était le mauvais chose à faire.

“Il a ensuite couru un blinder dans le Sussex derrière Baaeed avant de gagner au Canada.

“Plus tard dans la saison, nous avons lancé les dés lors de la Journée des champions sur un terrain mou et il m’a probablement fait franchir la ligne pour me faire gagner le championnat des entraîneurs alors qu’il était deuxième, car évidemment au Royaume-Uni, cela se fait avec des prix en argent.

“L’année prochaine, le Queen Anne est la cible évidente. Il fait le tour du monde en fanfare et c’était formidable de le voir applaudi cette année, pas comme l’année dernière, ce qui n’était pas de sa faute.”