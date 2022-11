Breeders ‘Cup: Meditate emporte ses rivaux dans Juvenile Fillies Turf à Keeneland pour confirmer un potentiel de 1000 guinées | Nouvelles de la course

Meditate a remporté la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf à Keeneland pour confirmer son potentiel classique pour l’année prochaine.

Installé à l’arrière du peloton sous Ryan Moore, le jeune de deux ans formé par Aidan O’Brien a été patiemment monté à partir d’un tirage relativement large dans la stalle 10.

Après le virage final, Moore a demandé à la pouliche de passer à la vitesse supérieure et elle a répondu avec empressement, passant devant les leaders pour remporter une victoire facile.

La victoire de Meditate a vu son prix pour le contrat de 1000 Guinées de l’année prochaine, avec Betfair passant de 8/1 à 16s, alors qu’elle est à 7/1 avec Coral.

La victoire était la première d’O’Brien dans la course au 16e temps demandé.

Il a déclaré: “Ryan lui a offert une course brillante et Michael (Tabor, propriétaire) était très confiant que c’était la course pour elle.

Image:

Ryan Moore facilite la méditation après une victoire impressionnante dans le Juvenile Fillies Turf à la Breeders ‘Cup





“Je suis tellement ravie pour les gars. Nous sommes venus ici pour voir si elle était une pouliche pour les Guinées et le résultat était excellent.”

Moore, qui fête sa 10e victoire en Breeders’ Cup mais une première depuis 2017, a déclaré : « Cette pouliche a fait ça très facilement, elle a beaucoup de talent. À chaque course, elle s’est améliorée.

“Elle a très bien repris et était juste un niveau au-dessus d’eux.”