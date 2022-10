Breeders ‘Cup: Le voyage américain de Saffron Beach suspendu suite à une sale portée après la défaite de Newmarket à Sun Chariot | Nouvelles de la course

Les plans pour un éventuel voyage à la Breeders ‘Cup sont en attente pour Saffron Beach après qu’elle ait été sale après sa défaite dans la défense de sa couronne du groupe un Royal Bahrain Sun Chariot à Newmarket samedi.

La fille de New Bay formée par Jane Chapple-Hyam a été en excellente forme cette saison, remportant à la fois le Duc de Cambridge à Royal Ascot et enchaînant avec son deuxième succès de haut niveau dans le Prix Rothschild à Deauville en août.

Par la suite finaliste de Pearls Galore dans les Matron Stakes à Leopardstown, elle a été désignée favorite pour conserver son titre de Sun Chariot sur le Rowley Mile.

Cependant, la monture de William Buick était sous pression à deux stades et elle a terminé huitième sur neuf devant Fonteyn, battue sur 16 longueurs.

Chapple-Hyam a d’abord été perplexe face à la course et elle a expliqué: “C’est très malheureux. Nous l’avons ramenée dans la cour et nous l’avons examinée, car elle était saine.

“Nous avons pensé qu’il valait mieux lui poser un microscope pour voir s’il se passait quelque chose à l’intérieur, et elle a été sale, avec du mucus. Elle suit une cure d’antibiotiques.

Saffron Beach pourrait manquer un voyage aux États-Unis le mois prochain





“C’était très similaire à quand elle a couru une course de rien dans les Falmouth Stakes de l’année dernière. Elle avait l’air bien samedi et a également reçu le prix du” meilleur résultat “.

“Ce qui est frustrant, c’est que nous l’avons examinée après son dernier galop, juste pour vérifier, et tout était propre et elle n’a montré aucun signe de toux. Pourtant, nous avons baissé la lunette après la course et elle avait un poumon sale.”

Propriété de Lucy, Ben et Ollie Sangster en partenariat avec James Wigan, les plans pour que Saffron Beach participe à la Breeders ‘Cup à Keeneland le mois prochain sont maintenant suspendus.

Chapple-Hyam a ajouté: “Nous allons nous regrouper et je verrai les propriétaires aux ventes Tattersalls plus tard dans la semaine.

“Elle a quelques semaines pour récupérer, mais je ne sais pas à ce stade comment se déroulera le traitement.

“Au moins, nous avons une réponse, parce que vous pouvez ne pas savoir.”