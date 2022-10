Breeders’ Cup : La Platinum Queen pourrait faire un voyage aux États-Unis après la victoire d’Abbaye pour Richard Fahey et Hollie Doyle | Nouvelles de la course

Richard Fahey envisage un voyage à la Breeders’ Cup pour son lauréat du Prix de l’Abbaye, The Platinum Queen.

La fille de deux ans a impressionné toute la saison alors qu’elle passait de la compagnie novice aux courses de groupe, terminant deuxième du Nunthorpe à York et des Flying Childers à Doncaster.

Associée à Hollie Doyle à l’Abbaye, elle devient la première juvénile à décrocher la course à ParisLongchamp depuis 1978.

“J’étais aux anges avec la victoire de The Platinum Queen à l’Abbaye dimanche”, a déclaré l’entraîneur à www.sportinglife.com. “En tant qu’entraîneur, en la regardant galoper tous les matins, vous ne penseriez pas qu’une pouliche aussi motrice puisse gérer le terrain à Paris – mais elle l’a fait. Cela montre simplement que vous ne savez jamais tout dans ce travail – vous apprenez tout le temps, quel que soit le nombre d’années que vous avez fait.

“J’aurais dit que le sol aurait certainement été un énorme obstacle pour elle. Hollie Doyle a dit qu’elle s’en était sortie, cependant, et qu’elle s’est à moitié arrêtée devant – puis est repartie lorsque le second a lancé son défi.

“C’était fantastique de la voir gagner un Groupe Un après avoir terminé deuxième du Nunthorpe et juste battue dans les dernières foulées des Flying Childers. Cela change les choses, cependant, en avançant aussi.

“Maintenant qu’elle a la pénalité du Groupe Un à porter, nous pourrions attendre jusqu’à Royal Ascot pour son premier départ – Coupe du Commonwealth ou King’s Stand – cela vous fait également penser très fortement à aller en Amérique cet automne.

Le groupe syndical Middleham Park Racing a célébré son plus grand succès alors que The Platinum Queen a décroché l’or dans le Prix de l’Abbaye à ParisLongchamp



“Le Breeders ‘Cup Juvenile Turf Sprint sur cinq stades et demi serait dans mon esprit. Ce serait autour d’un virage. Nous n’avons qu’un seul tour de galop à la maison, mais c’est gaucher et elle a été le faire plein de fois sans problème, nous ne le saurons que dans la journée, mais il a tendance à partir à gauche et je ne pense pas que la piste de Keeneland posera problème.

“Je n’ai jamais entraîné une fille de deux ans plus rapide. Elle est si rapide que nous avons décidé de la retenir un peu dimanche à cause du terrain et elle peut aller plus vite que ça.

“Elle va vite et facilement – elle l’a toujours fait depuis qu’elle est arrivée des ventes de base, mais elle prend un peu de gestion.

“Elle passe beaucoup de temps sur le tapis roulant et ne galope que deux ou trois jours par semaine et ne le fera que si Oisin Orr est disponible pour la monter. Elle est juste enthousiaste et Oisin a fait une grande différence pour la pouliche, à la fois et hors la piste.

“J’aimerais toujours emmener Barefoot Angel à la Breeders ‘Cup aussi si elle y participe après sa course à Redcar. C’est une pouliche talentueuse et j’ai hâte de la voir intensifier ses voyages à l’avenir.”