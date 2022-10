Breeders ‘Cup Juvenile Turf Sprint: Richard Hannon dit que Persian Force est sa meilleure chance de succès aux États-Unis | Nouvelles de la course

Richard Hannon emmènera Persian Force à Keeneland pour le Breeders’ Cup Juvenile Turf Sprint.

Le gestionnaire Herridge a récupéré Frankie Dettori pour la monture à bord du vainqueur de July Stakes.

Persian Force est en mouvement depuis qu’il a étalé son terrain dans le Brocklesby à Doncaster en mars, se classant pas moins de trois fois au plus haut niveau cette saison.

Il a été vu pour la dernière fois terminer deuxième derrière Blackbeard dans les Middle Park Stakes à Newmarket et le vainqueur formé par Aidan O’Brien devrait être à nouveau dans l’opposition en Amérique.

Image:

Rossa Ryan ramène la Persian Force à la maison dans le July Stakes





“Il aura un peu de travail et il est en pleine forme. Il n’aura pas besoin de grand-chose et il sera bientôt dans l’avion pour le Kentucky”, a déclaré Hannon.

“Il a couru un belter dans le Middle Park jusqu’au dernier demi-tour. Il a une bonne attitude et est par le meilleur étalon [Mehmas] nous avons vu depuis longtemps.

“Nous avons eu des résultats mitigés sans juvéniles aux États-Unis, Osaila étant la plus proche de nous lorsqu’elle était troisième dans la course des pouliches [in 2014].

“Mais il semble que Persian Force soit notre meilleure chance jusqu’à présent, et il sera mon premier et dernier coureur sur gazon en 2022.”