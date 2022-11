Breeders ‘Cup: Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, déclare que Nashwa et The Platinum Queen chevauchent un rêve | Nouvelles de la course

Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, pourrait être sur le point de vivre le plus grand week-end de sa carrière naissante lorsqu’elle pilotera les favoris Nashwa et The Platinum Queen à la Breeders ‘Cup à Keeneland.

Nashwa prête pour un rendez-vous avec le destin

Monter deux favoris à la Breeders’ Cup de cette année dépasse mes rêves les plus fous. En fait, c’est mental ! L’excitation au bord de la piste à Keeneland est à une autre échelle et c’était un grand buzz d’être là tôt jeudi matin pour mettre mon héroïne Oaks NASHWA à travers ses pas.

Je lui ai donné une brise autour de la piste d’entraînement aux côtés de Frankie Dettori sur Mishriff, juste pour les habituer à changer de laisse et à aller à gauche, et les deux chevaux se sont bien allongés, ce qui a plu à leur entraîneur John Gosden.

C’était une excellente occasion pour moi de me faire une idée de l’endroit après un long vol depuis le Japon. Il a fallu 11 heures de Tokyo à Chicago, puis quatre autres à Lexington à partir de là. En plus de cela, il y a un décalage horaire de 13 heures auquel s’adapter, mais après une journée tranquille de repos mercredi, l’adrénaline est vite montée.

Doyle a décroché son cinquième succès dans le Groupe Un avec Nashwa à Nassau à Goodwood





Tout semble en place pour que Nashwa organise une grande course en première année Makers Mark Breeders’ Cup Pouliche et Mare Turf (5.50) Samedi. John et Thady (Gosden) l’ont préparée de manière impeccable, comme vous vous en doutez, et j’ai hâte que son fier propriétaire Imad Alsagar arrive vendredi matin pour s’imprégner de l’atmosphère.

Le bon terrain devrait convenir à ma pouliche et bien que ce soit une piste serrée, les virages sont assez larges – et nous avons un beau tirage dans la stalle 3. Il va être impératif de bien sauter et d’obtenir une bonne position tôt, et après cela, je J’espère que sa classe le dira.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La jockey Hollie Doyle pense que Keeneland devrait convenir à Nashwa dans sa candidature au succès de la Breeders ‘Cup samedi, en direct sur Sky Sports Racing.



Tirage au sort large un défi pour The Platinum Queen

LA REINE DE PLATINE a déjà inscrit son nom dans le livre des records après être devenue la première fillette de deux ans à remporter le Prix de l’Abbaye depuis 1978, mais elle pourrait être au bord de quelque chose d’encore plus gros vendredi soir.

La pouliche volante de Middleham Park est à juste titre la favorite ante-post pour le Breeders’ Cup Juvenile Turf Sprint (7.00) et, comme Nashwa, a pris le vol et s’est adaptée pour être basée sur la piste dans sa foulée.

Son large tirage dans la stalle 12 n’est pas idéal, mais comme le dit son entraîneur Richard Fahey, les virages rapides devraient l’aider. Les chevaux américains tirés à l’intérieur d’elle sont rapides comme l’éclair depuis les portes, nous devons donc bien sauter, mais elle a elle-même la chance d’avoir une vitesse naturelle aveuglante.

Gagner l’Abbaye sur la fille de Cotai Glory a été l’un des moments forts de ma carrière et c’était aussi un plaisir d’être deuxième sur elle dans le Nunthorpe. Le fait qu’elle ait couru avec une telle distinction contre des sprinteurs plus âgés doit être en sa faveur – nous allons juste avoir besoin de chance ce soir-là.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La victoire de Hollie Doyle dans le Prix de l’Abbaye sur The Platinum Queen a fait pleurer les propriétaires du cheval – Middleham Park Racing – à genoux à Paris.



Flotus bien dessiné dans le Turf Sprint brûlant

C’est super d’être conduit sur la pouliche de Simon et Ed Crisford FLOTTE en première année Breeders’ Cup Gazon Sprint (4.29) samedi – l’une des courses les plus excitantes de la nuit.

Elle est bien tirée dans la stalle 2 mais devra être plus affûtée qu’elle ne l’était à l’Abbaye pour égaler les foulées de brillants sprinteurs, dont Highfield Princess.

Jason Hart, qui monte la remarquable pouliche de John Quinn, est un bon ami à moi et si Flotus ne peut pas créer de surprise, j’aimerais le voir rentrer chez lui vainqueur de la Breeders’ Cup. Il n’avait jamais monté une gagnante de Groupe Un jusqu’à ce qu’elle prenne le Maurice de Gheest pour lui cet été et deux autres ont rapidement suivi dans le Nunthorpe à York et le Flying Five en Irlande.

Nous avions tous les deux l’intention de nous détendre loin de l’agitation de l’hippodrome en visitant l’élevage de Coolmore jeudi après-midi, ce que j’attendais vraiment avec impatience.

Mishriff parmi le fort contingent européen de Turf

Ce serait émouvant si le compagnon d’écurie de Nashwa, Mishriff, pouvait lever le rideau sur une carrière incroyable avec une grande performance dans le Longines Breeders’ Cup Gazon (8.40).

John (Gosden) semble satisfait de sa préparation, et il a bien regardé Frankie sur la piste d’entraînement à mes côtés jeudi matin. Cependant, il semble que Charlie Appleby détienne la clé de la course avec Nations Pride et Rebel’s Romance, qui ont tous deux gagné sur la scène internationale.

Nations Pride a une forme américaine sur son CV, remportant notamment le Derby de Saratoga sous son grand jockey de course William Buick en août, mais j’aimerais voir James Doyle monter un vainqueur de la Breeders ‘Cup après une période frustrante l’année dernière.

Rebel’s Romance a remporté un groupe 1 en Allemagne en prévision de cela et a un bon match nul dans la stalle 5 alors qu’il vise une cinquième victoire consécutive.

Flightline invaincu à la mode

Jeudi matin, toutes les discussions sur la piste portaient sur le poulain invaincu de John Sadler, Flightline, qui fera fureur dans le Coupe des éleveurs Longines Classique (9.40).

Je ne l’ai pas vu en chair et en os, mais j’ai vu une vidéo de lui travaillant sur la piste et il a l’air d’un beau cheval imposant, dont les remarquables victoires de première année au Met à Belmont et à la Pacific Classic à Del Mar semblent le distinguer. de ses rivaux.

Néanmoins, ce sera une excellente finale avec Life Is Good, le héros de Grade One Woodward Stakes, et Epicentre, vainqueur de Travers Stakes, qui le prendra sous la forme de leur vie. Quelle façon de terminer ce que j’espère être une soirée inoubliable !

Retour au Japon dimanche

Je rentrerai au Japon dimanche pour reprendre mon séjour de deux mois à Tokyo et j’ai déjà hâte de faire mes prochaines sorties après avoir goûté à la course pour la première fois le week-end dernier.

J’ai hâte d’avoir ce premier vainqueur très important au conseil d’administration, mais je devrai peut-être être patient, car ils ne courent pas tous les jours comme nous le faisons en Grande-Bretagne.

Les Japonais sont très chaleureux et amicaux et ont fait en sorte que mon mari Tom (Marquand) et moi nous sentions si bien accueillis et appréciés. J’espère qu’un gagnant me rendra encore plus populaire !