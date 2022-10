Breeders ‘Cup: Highfield Princess courra la saison prochaine pour John Quinn après l’affrontement de Keeneland avec Golden Pal | Nouvelles de la course

Highfield Princess restera à l’entraînement la saison prochaine, quel que soit le résultat contre le sprinter le mieux noté au monde à la Breeders ‘Cup.

L’entraîneur John Quinn a confirmé qu’après que “le cheval de sa vie” s’aligne contre Golden Pal sur son terrain lors du Breeders ‘Cup Turf Sprint à Keeneland le mois prochain, le triple vainqueur du Groupe 1 continuera à courir en six ans. Agé de.

Quinn a déclaré: “Si tout se passe bien, (le propriétaire-éleveur) John Fairley a déclaré que tant qu’elle serait en forme, en bonne santé et enthousiaste, elle courrait l’année prochaine.

“C’est vraiment une excellente nouvelle. C’est de cela qu’il s’agit et c’est pourquoi nous avons décidé de ne pas être gourmands et de la courir dans le Prix de l’Abbaye. Si c’était sa dernière saison, nous l’aurions probablement courue dans l’Abbaye , parce qu’elle aurait eu deux courses et ce serait tout.”

La superstar du sprint a emmené Fairley, le patron de longue date de Channel 4 Racing via sa société de production Highflyer, et Quinn dans un voyage incroyable cet été.

Elle a couru neuf fois, remportant cinq de ses six derniers – y compris la finale du championnat All-Weather Fillies et Mares, le Duke of York et trois Group Ones consécutifs – et aidant le chantier basé à Settrington à remporter le prix de 1 million de livres sterling barrière pour la première fois.

Alors que Lord Riddiford a été battu au cou dans un handicap à Nottingham mercredi, les 3 168,75 £ qu’il a ramassés ont poussé le chantier du North Yorkshire au-delà de cette barre magique du million.

“Ce n’est pas facile, mais nous sommes heureux de l’avoir fait”, a ajouté Quinn. “En termes de prix, c’est la meilleure saison que nous ayons eue. Ce fut une bonne année solide, mais nous n’avions pas eu autant de bons gagnants auparavant.

“Le personnel est l’épine dorsale, le cœur et l’âme du chantier et les garçons et les filles ont fait un travail fantastique. C’est un travail d’équipe et nous travaillons tous ensemble.”

Highfield Princess et Jason Hart sont clairs pour remporter les Nunthorpe Stakes





Maintenant, Quinn vise Golden Pal, entraîné par Wesley Ward, qui a remporté le Breeders ‘Cup Juvenile Turf Sprint en 2020 à deux ans et le Breeders ‘Cup Turf Sprint la saison dernière.

Vu pour la dernière fois en Grande-Bretagne en terminant dernier des 16 du King’s Stand à Royal Ascot lorsque les choses ont mal tourné pour le jockey Irad Ortiz Jr dans les stalles, Golden Pal a ensuite remporté ses deux prochaines sorties.

Quinn ne se fait aucune illusion quant à la tâche qui attend Highfield Princess, qui entrera dans la première année de cinq stades et demi à Keeneland le 5 novembre – où la charge de Ward reste invaincue en quatre courses – sur le dos de trois top classe victoires, dans les Prix Maurice de Gheest, Nunthorpe et Flying Five.

“Je dirais que Highfield Princess est le cheval d’une vie”, a ajouté Quinn. “Nous avons eu beaucoup de chance d’avoir de bons chevaux au fil des ans – des chevaux plats de première classe et quelques gagnants de Cheltenham, The Wow Signal était un champion de deux ans et était une machine – mais cette pouliche est la meilleure nous avons tout touché.

“Cependant, Golden Pal a battu le record de piste à Keeneland le week-end dernier et il s’est entraîné juste en haut de la colline”, a déclaré Quinn. “Mais si nous sommes satisfaits d’elle, et j’espère qu’elle y arrivera, ce sera formidable. Nous sommes satisfaits d’elle pour le moment.

“Elle n’a absolument rien fait de mal. Elle a tout fait – en Angleterre, en France et en Irlande. Elle a voyagé tout le temps et rien n’a été très facile pour elle, mais elle n’arrête pas de revenir.”

Highfield Princess a grimpé en flèche depuis qu’elle a terminé huitième dans une jeune fille Redcar de sept stades lors de ses débuts à l’âge de trois ans. Elle était une jeune fille notée 58 après son troisième départ et a pourtant remporté une note de 120 au Curragh le mois dernier.

“Elle va de mieux en mieux”, a ajouté Quinn. “Je pense que ne pas l’avoir courue à deux ans l’a aidée. Elle a un très bon pedigree et une très forte volonté de gagner, et tout le monde à la maison a fait un excellent travail.

“Nous espérons l’emmener en Amérique, et si elle y arrive, ce sera excitant.

“Ils me disent qu’elle est la pouliche de sprint la mieux notée au monde. C’est quelque chose d’incroyable, et nous sommes ravis de l’avoir. J’aimerais vraiment l’emmener en Amérique et essayer ce cheval. “