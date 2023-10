Seul un revers tardif empêchera Inspiral de se diriger vers la Breeders’ Cup alors que ses connexions sont prêtes à “lancer les dés” une fois de plus dans le but de terminer sa campagne en beauté.

Entraînée par John et Thady Gosden, la fille de Frankel est une performeuse de haut niveau depuis son plus jeune âge et a réalisé l’exploit enviable de victoires de Groupe 1 à deux, trois et quatre ans en défendant de manière scintillante son titre dans le Prix Jacques le Marois dans le été.

Elle a soutenu cette victoire de Deauville avec style suprême en portant Frankie Dettori à la victoire la plus facile des Sun Chariot Stakes de Newmarket et après avoir sauté les Queen Elizabeth II Stakes en raison du terrain d’essai d’Ascot lors de la Journée des champions britanniques, elle a maintenant reçu le feu vert pour un premier avant-goût de l’action en Amérique.

“Tout est en place et le plan est en place et nous sommes tous très excités”, a déclaré Chris Richardson, directeur général des propriétaires de Cheveley Park Stud.

“John Gosden semble très heureux avec elle, donc pour le moment, croisons les doigts, s’il n’y a pas de revers, nous attendons avec impatience le week-end prochain.

“Elle n’aurait pas pu le faire plus facilement à Newmarket [last time] et a marqué son autorité et John est très heureux de l’endroit où elle se trouve, alors autant lancer les dés à nouveau.”

Inspiral et Frankie Dettori





Inspiral courra au-delà d’un mile pour la première fois de sa carrière lorsqu’elle s’alignera dans la Maker’s Mark Breeders’ Cup Filly & Mare Turf.

Cependant, soutenus par le succès de Sun Chariot sur le Rowley Mile, les connexions estiment que Santa Anita est l’endroit idéal pour tester les réserves d’endurance de la pouliche.

Richardson a ajouté : « De la façon dont elle a terminé à Newmarket, elle ne s’est pas arrêtée et elle était bien claire dans le Sun Chariot.

“Je pense que cela nous a donné des raisons de penser que le voyage un peu plus long sur cette piste plus pointue à Santa Anita lui conviendrait peut-être.

“C’est un territoire inconnu, mais en fonction du déroulement de la course, nous pensons qu’elle s’en sortira. Cela nous donnera quelques options supplémentaires, si tout va bien, si elle reste à l’entraînement, si elle reste un peu plus loin.”