Breeders ‘Cup Filly & Mare Turf: mardi s’ajoute au parcours stellaire d’Aidan O’Brien à Keeneland | Nouvelles de la course

Mardi a donné à Aidan O’Brien une troisième victoire lors de la réunion de la Breeders ‘Cup, coulant en italien tard sous la conduite de Ryan Moore.

Le vainqueur des Oaks a marqué In Italian et Joel Rosario dans les 100 derniers mètres pour donner à Aidan O’Brien son meilleur coup lors de la rencontre, après la victoire de Meditate et Victoria Road vendredi.

La favorite de la course, Nashwa, a déçu sous Hollie Doyle, après s’être éloignée lentement et n’a jamais vraiment semblé entrer en lice, finalement bien battue sur la ligne.

Image:

Hollie Doyle frappe les airs alors que Nashwa remporte les Nassau Stakes à Goodwood





In Italian avait contrôlé le rythme et cherché à glisser le peloton autour du virage à domicile, mais la pouliche de trois ans de Moore avait assez en réserve pour écraser la pouliche entraînée par Chad Brown.

S’exprimant après la course, O’Brien a déclaré : “C’est incroyable pour tous ceux qui sont impliqués dans tout l’endroit.

“C’est une pouliche qui a remporté les Oaks (d’Epsom) alors qu’elle avait à peine trois ans et nous en étions conscients et nous l’avons laissé traîner le reste de l’année.

“Nous avions l’œil sur cette course pour elle. C’est aussi une pouliche incroyable avec un pedigree incroyable.

“Totalement 100% de race locale, ce qui rend cela incroyable et un privilège pour nous. Ryan (Moore) lui a donné une conduite époustouflante.”

Plus tôt sur la carte, Caravelle a provoqué un choc 50/1 dans le Breeders ‘Cup Turf Sprint pour Tyler Gaffalione et l’entraîneur Brad Cox.

Dans une course pleine de drames, Golden Pal a raté le départ et a perdu toute chance sous le jockey Irad Ortiz Jr, ce qu’il a également fait à Royal Ascot plus tôt cette saison.

Le principal rival du marché Highfield Princess pour Jason Hart et John Quinn n’était que quatrième, Caravel se révélant trop fort pour Emaraaty Ana sous Ryan Moore, avec Creative Force de Charlie Appleby en troisième position.