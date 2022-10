Breeders’ Cup Filly & Mare Turf : Ed Walker espère plus de gloire dans le Groupe 1 avec Dreamloper | Nouvelles de la course

Ed Walker pense que Dreamloper se dirige vers la Breeders’ Cup avec une chance réelle d’ajouter à ses deux victoires dans le Groupe 1 déjà acquises cette saison.

La jument devrait être la première partante de Walker au meeting, mais avec des victoires dans le Prix d’Ispahan et le Prix du Moulin déjà cette saison, voyager n’est clairement pas un problème.

Alors que Dreamloper a également été nominé pour le Filly & Mare Turf, Walker préfère le Breeders ‘Cup Mile pour le 5 ans.

Walker a déclaré: “Je suis sûr que le 1 mile et 3/16e autour de deux virages serait tout à fait bien, mais le voyage est une légère préoccupation. Nous savons qu’elle reste neuf stades, et nous savons aussi qu’elle ne reste pas 10 stades, alors pourquoi l’envoyer, pour potentiellement la dernière course de sa carrière, à une course avec un léger point d’interrogation sur l’endurance ?

“Nous savons qu’elle est l’une des meilleures milières d’Europe avec une cote officielle de 120, donc le Breeders’ Cup Mile lui ressemble.

Image:

Dreamloper (soie rouge) s’impose de justesse à Newmarket





“Je ne le voudrais pas trop mou, le plus vite sera le mieux. Ça va être plus net, mais elle n’est pas lente, elle a une grande vitesse de porte, elle sautera, elle voyagera et le mile l’aidera à s’installer ce qui est la clé pour elle et au cours de ce voyage, elle atteindra fortement la ligne.”

La mère de Dreamloper, Livia’s Dream, était également la première pouliche que Walker ait jamais entraînée, son succès est donc très spécial.

“Les meilleurs jours de sa mère étaient à l’âge de cinq ans, c’était donc une décision évidente de garder Dreamloper à l’entraînement après avoir terminé troisième des Sun Chariot Stakes l’année dernière. Livia’s Dream était comme Dreamloper, un peu exubérante avec une foulée incroyable et l’action la plus ridicule. Cela aide vraiment à connaître la famille », a déclaré Walker.

“Je n’ai jamais eu de coureur dans la Breeders’ Cup, c’est l’un des méga meetings à travers le monde où vous rêvez d’avoir des coureurs. C’est une étape importante d’avoir un coureur et un avec une chance en direct. Nous avons vraiment envie elle de courir une grande course et c’est très spécial et excitant.”