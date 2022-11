Breeders’ Cup Filly & Mare Turf : Doyle rêvant de la gloire de Keeneland avec Nashwa | Nouvelles de la course

Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, admet que la victoire de la Breeders’ Cup sur Nashwa dans le Filly & Mare Turf ce week-end serait “un rêve devenu réalité”.

La pouliche de trois ans s’est avérée être une sorte de révélation en Europe cette année, après avoir terminé troisième des Oaks à Epsom derrière mardi avant de remporter l’équivalent français à Chantilly, offrant à Doyle un premier succès en Classique.

Elle a soutenu cela avec une victoire dans les Nassau Stakes à Glorious Goodwood, avant d’échouer de peu à remporter une troisième victoire dans le Groupe Un dans le Prix de l’Opéra à ParisLongchamp, étant rattrapée tard sur un terrain mou par la Place Du Carrousel.

Hollie Doyle a décroché son cinquième succès dans le Groupe 1 avec Nashwa à Nassau à Goodwood





Mais malgré cette défaite, la pouliche star de John & Thady Gosden reste sur la bonne voie pour un voyage à Keeneland dans la Breeders ‘Cup, et semble prête à partir un favori à court terme pour le Filly & Mare Turf.

S’adressant exclusivement à Sky Sports RacingDoyle a expliqué à quel point cela signifierait de remporter une troisième victoire à la table du haut samedi.

“C’est mental de penser que je vais à la Breeders’ Cup et qu’elle sera probablement la favorite”, a déclaré Doyle.

“Ce serait un rêve devenu réalité, mais nous ne pouvons pas nous laisser emporter jusqu’à ce que cela se produise.

L'entraîneur John Gosden espère un terrain plus rapide alors que Nashwa cherche à décrocher le Breeders 'Cup Filly & Mare Turf samedi



“Elle a dansé toutes les danses jusqu’à présent dans sa carrière relativement courte et elle s’est avérée polyvalente.”

Une victoire à la Breeders’ Cup dépasserait peut-être même le succès de Nashwa plus tôt cette saison dans le Prix de Diane (French Oaks), Doyle décrivant les joies de ce succès à ParisLongchamp ainsi que le chagrin d’avoir été battu le jour de l’Arc.

“Gagner une Classique française a été l’un des meilleurs jours de ma carrière jusqu’à présent”, a ajouté Doyle. “Elle a été magnifique et la vitesse à laquelle elle s’est améliorée a été incroyable. Vous ne pouvez pas faire mieux qu’elle.

“C’est une autre case qui n’est pas cochée donc nous en saurons un peu plus.

Hollie Doyle célèbre la victoire de Nashwa dans le Groupe Un Prix de Diane à Chantilly





“Comme Jean [Gosden] dit, le sol est un souci parce que vous ne savez jamais vraiment ce que vous allez obtenir, mais heureusement, Nashwa a fait ses preuves sur tous les types de terrain jusqu’à présent et j’espère qu’elle pourra prendre la piste pointue.

“C’était déchirant parce qu’elle a tout fait parfaitement bien. J’ai obtenu le poste parce que le plan n’était pas de faire la course, mais je sentais que les fractions que je fixais étaient idéales.

“En descendant la colline, cette foulée ou deux quand je viens de m’adoucir aurait pu me coûter cher. La façon dont elle a accéléré sur ce terrain lourd était vraiment incroyable et elle a épuisé son cœur.”

Nashwa a été ciblé sur toutes les grandes courses cette saison par l’équipe Gosden, qui a remporté le succès de la Breeders ‘Cup avec Enable dans le Turf 2018.

Gosden Sr a admis que des points d’interrogation restaient sur le sol à Keeneland, mais pense que le voyage et le déroulement de la course devraient convenir à sa pouliche lors d’une réunion qu’il affectionne particulièrement.

“C’est une pouliche polyvalente, je pense qu’elle ira bien. C’est une exigence plus pointue et c’est une course rapide. Si le temps reste sec, ça devrait aller”, a-t-il déclaré.

“Elle n’a que trois ans et souvent ces juments à quatre et cinq ans sont vraiment dans la rue. Vous devez casser, vous devez obtenir une position, c’est une piste à virage serré et il n’y a rien de grand et de large à ce sujet.

“Vous espérez avoir de la chance en courant, mais c’est quelque chose que nous découvrirons dans la journée !

“Évidemment, j’adore la Breeders’ Cup, c’est un événement merveilleux et il n’a cessé de se renforcer.

“Nous aimons ça quand c’est à Santa Anita parce que nous savons exactement ce que nous allons obtenir avec le sol et la piste. Vous le changez avec le temps quand vous l’avez à l’est ou dans le Kentucky.”

