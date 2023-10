Breeders’ Cup en direct sur Sky Sports Racing : Hollie Doyle espère cocher un autre gagnant sur sa « bucket list » avec Bradsell | Nouvelles des courses

Hollie Doyle cherchera à cocher une autre grande ambition de sa « liste de choses à faire » en chevauchant Bradsell lors de la Breeders’ Cup de cette année à Santa Anita, en direct sur Sky Sports Racing.

Le duo américain Julie Krone et Rosie Napravnik sont les seules jockeys féminines à avoir connu le succès lors du meeting, respectivement en 2003 et 2012.

Le meilleur effort de Doyle jusqu’à présent lors de ses précédentes tentatives pour rejoindre ce club exclusif a été une quatrième place à Nashwa il y a 12 mois lorsqu’elle était favorite du Filly & Mare Turf.

« C’est quelque chose qui est définitivement sur la liste des choses à faire », a déclaré le joueur de 27 ans. « J’ai fait quelques tentatives jusqu’à présent, sans aucune chance, mais c’est quelque chose qui serait un rêve à réaliser.

« Chaque fois que je vais en Amérique, j’en rapporte beaucoup et j’en apprends. Vous réalisez à quel point ils doivent être bons pour gagner une course de la Breeders’ Cup. Vous ne pouvez pas simplement venir là-bas, ils doivent être entraînés à la minute près. pour ça. »

Cette année, Doyle semble avoir de bonnes chances d’atteindre la cible avec le double vainqueur de Royal Ascot. Bradsell dans le Sprint sur gazon de la Breeders’ Cup.

Le joueur de trois ans d’Archie Watson a suivi le triomphe des Coventry Stakes de la saison dernière en battant Highfield Princess dans les King’s Stand Stakes sur la piste de Berkshire en juin.

Image:

Bradsell et Highfield Princess se réunissent dans les phases finales des King’s Stand Stakes





Depuis, il a terminé troisième au Nunthorpe à York avant un effort inférieur à la moyenne dans le Flying Five au Curragh, mais il y avait des excuses pour ce revers en Irlande.

« Nous y sommes allés à la recherche d’un bon terrain, mais je pense qu’une heure avant la course, il y a eu un déluge », a déclaré Doyle. « C’était un terrain très meuble et même s’il s’y déplaçait bien, sa roue a juste tourné quand les choses se sont gâtées. C’est tout ce que nous attribuons à cela. »

« Bradsell est toujours un cheval que nous avons toujours apprécié. Il a remporté les Coventry Stakes à Royal Ascot et a ensuite subi cette blessure. Tout le mérite revient à Archie de l’avoir récupéré, car on ne sait jamais comment ils vont revenir de ce genre de chose, sinon physiquement, du moins mentalement.

« Il est tellement dur et rebondir comme il l’a fait, en revenant à cinq stades, a été incroyable.

Image:

Doyle devrait participer à la Melbourne Cup le 7 novembre





« J’ai tellement de chance et de chance de monter ces chevaux. J’ai eu Nashwa l’année dernière et The Platinum Queen ; de pouvoir y aller cette année avec Bradsell, je suis juste très chanceux. »

Doyle rêve aussi de Coupe de Melbourne gloire après avoir été réservé pour partenaire du récent buteur du Groupe 3 de Flemington Histoire future dans la plus grande course d’Australie.

En réfléchissant à cette opportunité, elle a déclaré à Sky Sports Racing : « Je suis vraiment heureuse et très excitée à ce sujet. Cela allait toujours être une tâche difficile de participer à la Melbourne Cup, mais j’ai réussi à en remporter une. et c’est plutôt cool.

« Ce serait génial de changer et j’espère avoir un peu de succès à l’étranger. »