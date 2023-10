Breeders’ Cup en direct sur Sky Sports Racing : Emaraaty Ana pourrait à nouveau se rendre aux États-Unis après la victoire des Rous Stakes à Ascot | Nouvelles des courses

Un autre voyage à la Breeders’ Cup est une possibilité pour Emaraarty Ana après avoir renoué avec la victoire à Ascot samedi.

Le speedster constant de Kevin Ryan n’avait pas remporté de victoire depuis qu’il avait dégusté la gloire du Groupe 1 lors de la Betfair Sprint Cup de Haydock à l’automne 2021, mais avec des joues appliquées et montrant beaucoup d’enthousiasme dès le départ, il a produit une performance prenante entre les mains de Neil Callan pour revendiquez les Listed Rous Stakes avec style.

Le joueur de sept ans a terminé quatrième lors de sa première tentative au Breeders’ Cup Turf Sprint à Del Mar en 2021 et l’a amélioré au deuxième rang en trouvant la star américaine du sprint de Brad Cox, Caravel, une demi-longueur trop bonne à Keeneland l’année dernière.

Cependant, avec la confiance rétablie à Ascot, le sprinter appartenant à Sheikh Mohammed Obaid pourrait désormais avoir la chance de réussir sa troisième chance aux États-Unis à Santa Anita le 4 novembre.

« Pour être juste envers lui, même s’il n’a pas gagné l’année dernière, il a terminé deuxième à la Breeders’ Cup et deuxième derrière Minzaal à Haydock », a expliqué Adam Ryan, entraîneur adjoint de son père.

« Je sais que les gens l’écartaient en quelque sorte, mais Neil s’est jeté sur lui à York (après les Garrowby Stakes) et a dit qu’il n’était pas loin de ce que nous attendons de lui, juste peut-être que dans sa vieillesse, il devenait un peu « C’est mignon. Les joues ont évidemment fait l’affaire. »

Image:

Andrea Atzeni et Emaraaty Ana après avoir décroché la Haydock Sprint Cup





A propos de la Breeders’ Cup, il a ajouté : « Avec un cheval comme lui, nous devrons discuter de choses avec nos relations et nous devons en tenir compte. Mais il aime les terrains rapides et a montré beaucoup de vitesse naturelle – on dirait qu’il devient un peu plus vite, donc il faudrait dire que cela pourrait être envisagé si tout le monde est d’accord.

« Il a dîné à la table supérieure pendant la majeure partie de sa carrière et nous savons qu’il voyage bien. Il a couru une belle course là-bas l’année dernière et il n’y aura aucun point d’interrogation quant à sa participation, nous devrons donc simplement discuter avec nos relations. et décider quel est le meilleur plan d’action.