Breeders ‘Cup: Dubai Mile manquera le voyage aux États-Unis avec l’objectif du Derby 2023 pour le vainqueur du groupe 1 de Johnston | Nouvelles de la course

Dubai Mile aura le Derby comme objectif principal après que les connexions aient pris la décision de contourner la Breeders ‘Cup.

Le juvénile formé par Charlie et Mark Johnston a fait son entrée dans une entreprise de premier plan ce week-end et a remporté le Critérium de Saint-Cloud.

La victoire était un premier groupe un pour le cavalier Daniel Muscutt et un premier groupe un en tant que père du regretté Roaring Lion.

La victoire a également permis au propriétaire Ahmad Al Shaikh de briser son propre canard au plus haut niveau, après avoir placé Khalifa Sat et Hoo Ya Mal dans le Derby à grosse cote.

L’Epsom Classic est désormais une cible probable pour Dubai Mile, qui a bien pris la course, selon Charlie Johnston.

“C’était la bonne décision (de ne pas aller à la Breeders’ Cup)”, a déclaré Johnston, dont le poulain n’a été battu que de justesse lors de son avant-dernière course dans la Royal Lodge.

“C’était une idée qui circulait. Je n’ai jamais vraiment été convaincu à 100% que la course était idéale pour lui. Il a gagné samedi, alors maintenant nous pouvons le mettre de côté pour l’année prochaine.”

Dubai Mile, qui a élevé le 5 000e vainqueur national de Mark Johnston à Kempton en août, sera entraîné avec des aspirations classiques au printemps prochain.

Johnston a poursuivi: “Le propriétaire a une histoire assez récente avec le Derby en ce sens qu’il a terminé deuxième lors des deux dernières courses avec un tir de 50-1 et un de 150-1.

“Maintenant, nous avons un bon cheval qui, à ce stade de sa carrière, pourrait être un véritable cheval de Derby et c’est exactement ce à partir duquel Ahmad Al Shaikh et l’équipe voudront travailler, et ce sera un cas où il va d’ici là.

“L’étape logique sera Dante et Derby, mais je suppose que nous réfléchirons à des choses comme ça au printemps prochain.”