Breeders ‘Cup: Cinq chevaux vedettes européens à suivre à Keeneland ce week-end en direct sur Sky Sports Racing | Nouvelles de la course

Avant l’extravagance de la Breeders ‘Cup de deux jours à Keeneland, Conor Stroud jette un œil à cinq des meilleurs prétendants européens qui cherchent à décrocher de gros prix aux États-Unis ce week-end.

La reine de platine

Sprint juvénile sur gazon – Vendredi, 19h

Les deux ans donnent le coup d’envoi de la rencontre de la Breeders’ Cup et le sprinteur populaire The Platinum Queen pourrait donner à l’équipe britannique un excellent départ pour l’entraîneur Richard Fahey.

Elle a fait sensation pour Middleham Park Racing, battant les chevaux plus âgés du Prix de l’Abbaye le jour de l’Arc à ParisLongchamp la dernière fois. Hollie Doyle fera le tour, et elle devra sortir rapidement d’un tirage délicat dans la stalle 12.

Parmi les autres grands espoirs britanniques figurent Dramatized (Karl Burke) et Persian Force (Richard Hannon), mais le principal danger pourrait bien être Love Reigns de Wesley Ward.

Ward a un excellent palmarès à Keeneland et cette pouliche a gagné dès ses débuts ici, avec sa seule défaite une bonne quatrième dans les Queen Mary Stakes à Royal Ascot.

Banquier de la Breeders’ Cup – 7/10

La victoire de Hollie Doyle dans le Prix de l’Abbaye sur The Platinum Queen a fait pleurer les propriétaires du cheval – Middleham Park Racing – à genoux à Paris.



Princesse Highfield

Sprint sur gazon – Samedi, 16h29

Les sprinters donneront également le coup d’envoi de la Breeders ‘Cup samedi et Highfield Princess affrontera Golden Pal dans ce qui semble être l’un des affrontements de la réunion.

Highfield Princess a connu une année 2022 remarquable, remportant trois courses du groupe 1 pour John Quinn, mais samedi pourrait être le test le plus difficile à ce jour.

Elle affronte le speedster Golden Pal de Wesley Ward sur son propre terrain de Keeneland, et bien qu’il n’ait pas brillé au Royaume-Uni, il est une proposition différente aux États-Unis et sera difficile à battre s’il montre sa vitesse de porte de marque.

Banquier de la Breeders’ Cup – 4/10

Image:

Highfield Princess et Golden Pal devraient s’affronter dans le Breeders’ Cup Turf Sprint, en direct sur Sky Sports Racing le 5 novembre





Nashwa

Filly & Mare Turf – Samedi, 17h50

Hollie Doyle a une autre grande chance dans le Filly & Mare Turf avec la pouliche de trois ans Nashwa, qui semble avoir beaucoup en sa faveur après une campagne qui comprenait des victoires dans le Groupe Un dans les French Oaks et Nassau Stakes.

Elle a été battue la dernière fois sur Arc Day par Place Du Carrousel, mais a été impliqué dans un duel de rythme sur un terrain d’essai afin qu’une ligne puisse être franchie.

Le défi à domicile semble assez faible, donc les dangers pourraient bien être le duo Aidan O’Brien de Tuesday et Above The Curve, mais l’espoir sera que Nashwa a trop de vitesse et donne à l’équipe John & Thady Gosden un autre succès en Breeders ‘Cup. .

Banquier de la Breeders’ Cup – 9/10

Image:

Hollie Doyle frappe les airs alors que Nashwa remporte les Nassau Stakes à Goodwood





Kinross

Mille – Samedi, 19h10

Un autre qui a prospéré vers la fin de cette saison, Kinross de Ralph Beckett arrive dans le Mile après avoir remporté ses quatre derniers départs sous Frankie Dettori.

La paire de victoires précédente est survenue au niveau du groupe deux, avant de remporter le Prix de la Forêt, puis de soutenir cela avec un succès facile dans le British Champions Sprint le jour des champions.

L’enfant de cinq ans est clairement dans la forme de sa vie et encore une fois, les plus grandes menaces pourraient bien venir du Royaume-Uni.

Les Modern Games de Charlie Appleby ont déjà remporté des courses de groupe 1 en France et au Canada cette saison, ainsi que la Breeders ‘Cup Juvenile Turf à Del Mar l’année dernière.

Dreamloper est un autre qui vaut vraiment le détour pour Ed Walker et le retour de Kieran Shoemark en selle.

Banquier de la Breeders’ Cup – 5/10

Image:

Kinross et Frankie Dettori beaucoup trop bons dans le Champions Sprint à Ascot





Fierté des nations

Gazon – Samedi, 20h40

Godolphin et Charlie Appleby ont pris cette course l’année dernière avec Yibir et cherchent à avoir à nouveau un mainmise sur la course cette fois-ci.

Rebel’s Romance est la monture de James Doyle et a remporté ses quatre derniers, dont deux victoires dans le Groupe 1 en Allemagne.

Cependant, William Buick a choisi de monter Nations Pride et cela pourrait être révélateur, le garçon de trois ans ayant connu un excellent sort aux États-Unis après avoir terminé huitième du Derby.

Un deuxième dans le Belmont Derby a été soutenu par des victoires à Saratoga et Aqueduct – il pourrait bien avoir l’avantage sur son compagnon d’écurie ainsi que sur son compatriote britannique Mishriff.

Banquier de la Breeders’ Cup – 8/10

