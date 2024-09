Breece Hall, un des cinq meilleurs RB avant la semaine 3



Partager:





Lien copié dans le presse-papiers !

Le running back des Jets de New York Breece Hall a trouvé la zone des buts pour le deuxième match consécutif lors d’une victoire de la semaine 2 contre les Titans du Tennessee. Il cherchera à prolonger cette séquence à domicile contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors du match de jeudi soir de la semaine 3. Hall aura du pain sur la planche contre les Pats, car leur défense accorde le 11e plus petit nombre de points fantasy par match aux running backs fantasy au cours des deux premières semaines de la saison. Ils n’ont pas encore permis à un running back de dépasser les 44 yards au sol contre eux, bien qu’ils aient permis deux touchdowns au sol jusqu’à présent. Hall a été productif dans le jeu de passe cette saison avec 12 réceptions pour 91 yards et a montré un flair pour la zone des buts jusqu’à présent, ce qui fait de lui un RB1 haut de gamme à l’approche de la semaine 3.

Source: NFL.com