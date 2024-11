Breece Hall met en évidence le rapport sur les stocks des Jets au cours de la semaine 9

📉 Pression Ă l’avant

Alors que les Jets se classent au 6e rang de la NFL avec 23 sacs, leurs chiffres de pression ont baissé. Au début de la semaine 8, les Verts et Blancs avaient le troisième taux de pression le plus élevé (40,1 %) au cours des semaines 1 à 5 et le n° 14 (37,7 %) au cours des semaines 6 à 7.

La star texane QB CJ Stroud est habituée à jouer sous la contrainte et il a subi des pressions sur 40,7% de ses dropbacks, ce qui est la quatrième note la plus élevée de la NFL. Stroud a subi une pression sur un sommet en carrière de 57,5 ​​% de ses revers contre les Colts dimanche dernier et a complété 11 passes sur 21 (52,3 %) sous pression pour 148 verges et un touché.

📉 Blessures pour les WR texans

Les Texans luttent contre les blessures du receveur large. Nico Collins, qui a menĂ© la NFL avec 567 verges sur rĂ©ception avant de subir une blessure aux ischio-jambiers au cours de la cinquième semaine, a Ă©tĂ© placĂ© sur la rĂ©serve des blessĂ©s le 9 octobre et sera absent jeudi. Houston s’est classĂ© n°1 pour les verges par la passe par match au cours des semaines 1 Ă 5 avec Collins dans l’alignement, mais il a Ă©tĂ© mis Ă l’Ă©cart depuis.