Bree Jaxson sur l’équilibre entre carrière de chanteuse et service militaire : “La musique est là où est mon cœur”

Bree Jaxson a pris conscience de poursuivre une carrière musicale alors qu’elle était en service actif dans l’armée américaine.

Actuellement directrice des opérations pour l’opération Lone Star à la frontière mexicaine, Jaxson a expliqué à Fox News Digital comment elle concilie la maternité et sa carrière musicale naissante en s’assurant que son escadron fonctionne bien. Comme si cela ne suffisait pas, elle travaille également comme consultante en cybersécurité pour une banque lorsqu’elle n’est pas en service actif.

“Je passe vraiment du temps à être productif, à décrire méticuleusement ce que je dois faire pendant la journée, pour l’armée, ce que je dois faire pour mon autre travail, puis à me concentrer sur la musique, car c’est ma véritable passion”, a expliqué Jaxson. “J’adore servir, et je le fais depuis 13 ans, mais la musique est là où se trouve mon cœur, alors j’en fais une priorité.”

Faire de la musique une priorité pendant le déploiement signifie prendre le temps d’écrire quelque chose tous les jours “que ce soit quelques lignes de quelque chose, que ce soit une chanson entière, en essayant simplement de garder cette créativité fluide”.

Jaxson a récemment sorti sa nouvelle chanson “With You” qui a été inspirée par ses enfants. Elle a dit que ses enfants, âgés de 9 et 7 ans, “sont habitués à la vie de déploiement militaire depuis leur naissance, mais à mesure qu’ils vieillissent, c’est définitivement plus difficile”. Elle a expliqué que l’idée de la chanson est venue après un appel téléphonique avec sa fille, qui était bouleversée et qui manquait à sa mère depuis que Jaxson était au Mexique depuis près d’un an.

“Elle m’appelle, et elle pleure de façon hystérique. Je peux l’entendre par le téléphone, et elle me supplie de rentrer à la maison”, a-t-elle déclaré. “J’ai raccroché le téléphone et bien sûr, je suis en larmes, elle est en larmes, et je me suis assis, et je voulais leur écrire une chanson qu’ils pourraient mettre, ou qu’ils pourraient écouter, pour les réconforter quand Je suis parti et je leur fais juste savoir que j’étais avec eux, même si je ne pouvais pas être là physiquement avec eux.”

La chanson a fait ses débuts début novembre et Jaxson a été surpris par la réaction positive des fans. Elle a dit que c’était “probablement le meilleur retour que j’aie reçu sur ma musique”, ajoutant qu’elle pense que c’est peut-être “parce que ça venait vraiment du cœur”.

Elle a lutté avec l’idée de publier la chanson pour le public ou de la garder privée, mais les commentaires l’ont rendue heureuse de sa décision de la partager.

“Je voulais que ce soit quelque chose de spécial pour mes enfants, puis j’ai pensé à toutes les autres personnes avec qui j’ai commencé ou qui doivent partir pour un emploi et comment cela pourrait les réconforter”, a expliqué Jaxson. “Même les grands-mères et les mères d’enfants plus âgés m’envoient des messages et disent : « Cette chanson est magnifique. Elle me rappelle mes enfants quand ils étaient plus jeunes. » C’était tellement cool à entendre.”

Jaxson espère que la chanson, qui “a reçu la meilleure réponse jusqu’à présent”, l’aidera à percer et à lancer pleinement sa carrière musicale lorsqu’elle prendra finalement sa retraite de l’armée. Elle ne travaille pas actuellement avec un label, ayant sorti “With You” seule, travaillant en tant qu’indépendante.

“J’aimerais pouvoir faire de ma passion mon travail, ma carrière, et alors que je me rapproche d’une sorte de retraite dans l’armée, cela me donne une petite lueur d’espoir qu’il pourrait y avoir du temps pour pouvoir sauter jusqu’au bout », a-t-elle expliqué. “Ma famille est très favorable. Ils sont super favorables, ce que je ne pouvais rien demander de plus. Mon mari, pendant que je suis déployé, il a mes enfants, et quand je fais de la musique, ils sont là pour vous encourager sur.”

Bien qu’il lui ait été difficile d’être loin de sa famille, la mère de deux enfants choisit de regarder du bon côté, affirmant que le fait d’être loin de chez elle lui a en fait “donné un avantage” lorsqu’il s’agit de faire de la musique.

“A la maison, je suis maman, donc je fais du sport, je dîne et je cours toutes les cinq secondes”, a déclaré Jaxson. “Ici, je suis très occupé. Je m’occupe de 150 personnes contre deux, mais la nuit, c’est calme. Je peux me concentrer et me concentrer sur mon métier là où à la maison, je n’ai pas nécessairement cette opportunité autant.”

En ce qui concerne les inspirations musicales, Jaxson dit que cela dépend de son humeur et du type de chanson qu’elle écrit. Lorsqu’elle écrit quelque chose comme “With You”, elle dit “Adele était une grande source d’inspiration”, car “elle parle avec le cœur, et vous pouvez vraiment l’entendre” dans sa musique. De manière générale, elle est fan de musique country et s’inspire beaucoup de Miranda Lambert et de Carrie Underwood.

La femme de 32 ans a déclaré qu’elle aimait aussi Martina McBride et Christina Aguilera, et qu’elle était ravie de “voyager à leur place”.

Jaxson a hâte de rentrer chez elle et de continuer à avoir un impact avec sa musique.

“Je serai ici jusqu’en août, donc je serai presque ici pendant deux ans quand tout cela sera dit et fait”, a-t-elle déclaré. “J’espère vraiment qu’ils pourront écouter cette chanson et se sentir vraiment chez eux. C’est juste quelque chose que je veux pousser là-bas et j’espère que les gens comprendront quand ils l’écouteront. “