Les masques faciaux sont l’accessoire de mode le plus utile que vous puissiez acheter dès maintenant, à chaque fois que vous sortez de chez vous. Breathe Easy Labs a lancé les masques Karbon Made in India, appelés Karbon ou KARBON. Les masques Breathe Easy Karbon ont une couche intérieure auto-désinfectante et ont été évalués à une capacité de filtration de plus de 95%, ce qui signifie que le masque Karbon a une efficacité plus élevée que la plupart des masques N95. Les masques Breathe Easy Karbon sont au prix de Rs 799 et pour le moment, ils ne seront disponibles que dans l’option de couleur noire. Ces masques ont été certifiés par Nelson Labs. Le masque Karbon est un masque à trois couches. La couche externe est une couche de tissu qui utilise la biotechnologie pour bloquer les confinements aériens. La couche à double tricot bloque en outre les particules en suspension dans l’air qui peuvent essayer de pénétrer dans la troisième couche de tissu biologique et possède des propriétés antimicrobiennes qui tuent efficacement les virus, les bactéries et les champignons.

Les masques Karbon ont deux couches de fibres brevetées provenant d’Europe et des États-Unis et conçues en utilisant une technique de soufflage sans fusion. Cela signifie que les masques Karbon sont lavables jusqu’à 50 lavages. Le masque Karbon a été conçu pour durer plus de 6 mois, ce qui ne peut pas être dit pour de nombreux autres masques N95. Les deux couches comprennent la couche qui touche votre visage, qui, selon l’entreprise, est extrêmement douce. La couche intérieure du masque est auto-désinfectante et est faite d’un tissu de fil de haute qualité qui tue le virus au contact. «Le processus de désinfection sans contact est extrêmement important pour arrêter la propagation des infections aéroportées, et cela pourrait être la meilleure stratégie pour arrêter la propagation du virus mortel, jusqu’à ce que nous ayons un vaccin disponible pour le même pour fournir une solution contre ce virus », explique Breathe Easy dans la description du produit de Karbon. Le fonctionnement du bio-fil est qu’il existe des chaînes de molécules aux propriétés antimicrobiennes greffées dans le tissu. «C’est ce tissu qui tue les virus, les bactéries et capture les polluants atmosphériques.