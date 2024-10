Breanna Stewart et Liberty ont même remporté la série des finales WNBA avec la victoire du deuxième match contre Lynx

NEW YORK — Il n’y avait pas de moyen unique pour les membres du Liberty de New York de tourner la page après leur effondrement historique lors du premier match contre les Lynx du Minnesota.

La gardienne vedette Sabrina Ionescu a déclaré qu’elle ne pouvait pas simplement « effacer » le résultat. L’attaquante Leonie Fiebich a regardé le match à trois reprises au cours des 36 heures immédiatement après la défaite en prolongation. La garde vétéran Courtney Vandersloot a décrit le fait d’aller de l’avant « comme un processus ».

L’entraîneur de Liberty, Sandy Brondello, était heureuse que deux jours séparent le match 1 et le match 2 afin d’avoir plus de temps pour regarder un film et réfléchir. Mais peu après 15 heures dimanche, un nouveau match a commencé. Et avec cela, un nouveau chapitre de la série a été écrit.

Bien qu’il y ait eu des moments étrangement similaires – New York, par exemple, a vu son avance de 17 points se réduire à seulement deux avec 3:21 à jouer – la suite de dimanche mettait en vedette un joueur qui a eu un impact relativement minime lors du premier match : Liberty. aile Betnijah Laney-Hamilton.

Laney-Hamilton a joué le moins de minutes (26) parmi tous les partants de New York lors du premier match. Lors de la victoire 80-66 du Liberty dans le deuxième match, elle a marqué 20 points, égalant ainsi son record de la saison. Laney-Hamilton a réussi un panier à 3 points à 3:20 de la fin, le plus gros tir de la compétition, ce qui a ramené l’avance à cinq.

Ensuite, elle a saisi un rebond sur la possession qui a suivi alors que le record du Barclays Center, 18 040 fans présents, se réjouissait.

Le fait que Laney-Hamilton soit devenu la star de dimanche est particulièrement impressionnant compte tenu du pronostic de Brondello concernant l’aile samedi. Elle n’a disputé que 28 matchs au cours de la saison régulière, manquant du temps du 6 juillet au 26 août en raison d’une opération au genou.

« Elle donne tout ce qu’elle peut », a déclaré Brondello samedi. «Je pense que tout le monde voit qu’elle essaie. Ce n’est pas le même B que nous avons vu tout au long de la saison, mais c’est ce que c’est.

Elle a fait plus que simplement essayer. En plus de ses contributions offensives, elle a passé du temps à garder Courtney Williams (qui a terminé avec seulement 15 points dimanche contre 23 lors du premier match) et Kayla McBride (qui n’avait que huit points après en avoir récolté 22 jeudi).

Et pourtant, malgré le coup de pouce de Laney-Hamilton et les rebonds de Stewart (21 points, huit rebonds et cinq passes décisives) et Ionescu (15 points), il y avait encore des moments où les deux matchs semblaient identiques. New York a pris une avance de 10 points au premier quart, mais à 6:52 de la période, il n’en menait que par six.

Le Liberty menait par 10 avant la mi-temps, mais cela a été réduit à quatre points avec seulement 90 secondes à jouer. Au quatrième trimestre, l’avance de New York a augmenté jusqu’à 11, mais elle a également diminué. À un peu moins de quatre minutes de la fin, le Liberty menait par seulement deux et les spectateurs ont ressenti une tension similaire à celle des derniers instants du premier match.

Mais cette fois, il n’y aurait pas d’effondrement.

Stewart a réussi trois vols, sur ses sept records en finale, dans les cinq dernières minutes. Jonquel Jones a réussi un lay-up opportun avec 3:57 à jouer. Fiebich a fait une pause, a pris une profonde inspiration et a inscrit un panier à 3 points grand ouvert à 90 secondes de la fin pour prolonger l’avance de New York à neuf points.

Après cela, le Minnesota ayant pris un temps mort, Laney-Hamilton a levé le poing. Ionescu aussi.

Collier a réalisé un match modeste selon ses standards (16 points et huit rebonds), tandis qu’une tentative tardive de 3 points de Williams qui est sortie du bord était un signe que dimanche après-midi serait différent de jeudi soir.

Le troisième match de la série 1-1 aura lieu mercredi soir. L’avertissement est prévu à 20 h HE.

Laney-Hamilton devient X-Factor

Laney-Hamilton est à moins de trois mois d’une procédure visant à retirer deux corps lâches de son genou droit. Elle est sortie du banc pendant son accélérer à un retour complet et joue toujours des quarts de travail limités en séries éliminatoireset tout le monde reconnaît Laney-Hamilton ne sera pas à 100 pour cent dans cette série.

Mais même en dessous de son meilleur niveau, la All-Star 2021 était encore capable d’être meilleure. Laney-Hamilton avait marqué à deux chiffres une fois lors des sept matchs éliminatoires de New York dimanche, et elle tirait à 29,1 pour cent depuis le sol.

Le Liberty avait besoin de plus d’offensive lors du deuxième match, le Minnesota couvrant Fiebich plus étroitement après ses cinq tirs à 3 points jeudi, et Laney-Hamilton s’en est sorti. Elle était agressive en s’éloignant des écrans et fait de fortes poussées vers le panier.

Lorsque le mouvement offensif de New York s’est arrêté, elle a profité des changements en affichant en haut des défenseurs plus petits au poste.

Laney-Hamilton a réussi l’un des plus gros tirs de la soirée, un corner à 3 points sur un no-look, expulser passer de Ionescu pour prolonger l’avance du Liberty à cinq points, 71-66, avec 3:21 à jouer. Le Minnesota ne parviendrait plus jamais à une possession après cela.

Ses 20 points ont égalé un sommet de la saison ; la dernière fois qu’elle a atteint ce total, c’était avant les Jeux olympiques casser, et avant son opération.

Lors du premier match, Brondello n’a pas pu amener Laney-Hamilton sur le terrain tout au long de la séquence à cause de la façon dont elle se déplaçait. Dimanche, il aurait été impossible de justifier le maintien de Laney-Hamilton hors du terrain. — Sabreena Merchant, rédactrice en chef du basketball féminin

Le Minnesota reste résilient défaite

Les Lynx se sont retrouvés une fois de plus à la traîne contre le Liberty, cette fois confrontés à un déficit de 17 points au deuxième quart (contre 18 lors du premier match).

Mais Le Minnesota s’en tient fermement à ses système de mouvement du ballonconfiant que la défense finira par se briser et que sa défense sous pression fera stagner l’offensive adverse. jeIl semblait que la formule pourrait fonctionner à nouveau, puisque le Lynx a presque effacé le déficit encore encore une fois, se rapprochant à deux au quatrième quart.

Bien qu’ils n’avons pas pu percer, être passé si près de potentiellement prendre une avance décisive de 2-0 dans la série est de bon augure pour le moment où la série passera au Minnesota.

Kayla McBride et Napheesa Collier ont souligné les efforts de leur équipe résilience après le premier match, même si les 45 minutes ont été marquées par une série d’erreurs et que cet engagement s’est manifesté encore Dimanche, malgré le résultat. — Marchand

(Photo : Nathaniel S. Butler / Getty Images)