Breanna Stewart devance Alyssa Thomas et A’ja Wilson pour le prix WNBA MVP dans une course serrée

Breanna Stewart a remporté le prix de joueuse la plus utile de la WNBA pour la deuxième fois de sa carrière mardi dans une course très serrée.

Il n’y avait que 13 points qui séparaient Stewart de la deuxième Alyssa Thomas du Connecticut et de la MVP de l’année dernière A’ja Wilson de Las Vegas. Stewart a reçu 446 points (20 votes pour la première place, 23 votes pour la deuxième place et 17 votes pour la troisième place). Thomas totalisait 439 points (23, 12 et 25). Wilson a reçu 433 points (17, 25, 17 et 1).

Avec Stewart et Thomas séparés par sept points, il s’agit de la deuxième plus petite marge entre les première et deuxième places dans l’histoire du prix. L’arrivée la plus proche était une différence de deux points entre Sheryl Swoopes et Lauren Jackson en 2005.

Les 13 points séparant Stewart et Wilson représentent la plus petite marge entre les première et troisième places pour le titre de MVP dans l’histoire de la WNBA, dépassant la différence de 45 points en 2013 entre Candace Parker et Elena Delle Donne.

Tous les prix WNBA sont votés par un panel de médias nationaux de 60 personnes et les ont fait voter pour leurs cinq meilleurs choix pour le prix MVP. Les joueurs ont reçu 10 points pour un vote pour la première place, sept points pour un vote pour la deuxième place, cinq points pour un vote pour la troisième place, trois points pour un vote pour la quatrième place et un point pour un vote pour la cinquième place.

L’attaquant vedette de Liberty a été impressionné par la façon dont les deux autres meilleurs candidats ont joué cette saison.

« La camaraderie compétitive que nous entretenons les uns avec les autres, mais aussi la façon dont nous continuons à démontrer l’excellence de différentes manières et à engager la conversation. C’est la voie que la ligue doit suivre », a déclaré Stewart. « Demandez aux gens de surveiller différents joueurs et de s’assurer qu’ils voient la grandeur à tous les niveaux. »

Stewart, 29 ans, qui a également remporté le prix en 2018, a pris la décision de se rapprocher de chez lui et de venir à New York en tant qu’agent libre au cours de la dernière intersaison. Cette décision a porté ses fruits immédiatement pour elle et pour le Liberty. Le joueur AP de l’année a aidé l’équipe à terminer la saison régulière avec le deuxième meilleur bilan et a été le deuxième meilleur buteur de la WNBA, avec une moyenne de 23 points par match, son record en carrière. Elle a marqué plus de 40 points à trois reprises cette saison, dont 45 lors de ses débuts à domicile.

Elle retrouve désormais le Liberty en demi-finale des séries éliminatoires pour la première fois depuis 2015, même si son équipe traîne le Connecticut 1-0 dans la série au meilleur des cinq. Elle est la première joueuse new-yorkaise à remporter la plus haute distinction de la ligue.

Wilson, qui a battu Stewart 478-446 la saison dernière au scrutin MVP, a connu une autre saison exceptionnelle, avec une moyenne de 22,8 points et 9,5 rebonds, son record en carrière, menant les Aces à un record de 34 victoires. Elle a disputé 29 matchs de 20 points ou mieux cette saison. Elle a amélioré son jeu en séries éliminatoires alors que Las Vegas cherche à devenir le premier champion à répéter depuis que Los Angeles l’a fait deux fois de suite en 2001-02.

Thomas a été le premier joueur de l’histoire de la ligue à enregistrer au moins 600 points, 400 rebonds et 300 passes décisives en une seule saison. Elle a également établi un sommet dans la ligue avec 27 doubles-doubles – dont six triples doubles – et a établi un record de la ligue avec 316 passes décisives – 7,9 par match – malgré son jeu vers l’avant.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Association nationale féminine de basketball Breanna Stewart