Tanya Roberts est décédée à l’âge de 65 ans.

L’ancienne Bond Girl serait décédée à l’hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles lundi soir après que son partenaire Lance O’Brien ait incorrectement dit à son représentant qu’elle était décédée la veille.

Expliquant son erreur lundi, Lance a déclaré à TMZ qu’il avait rendu visite à Tanya à l’hôpital dimanche et qu’il pensait qu’elle s’était « évanouie » et était partie sans parler au personnel médical.

Tanya était surtout connue pour avoir joué la mère de Donna Pinciotti, Midge, dans la sitcom That 70s Show.

Elle était également Bond girl Stacey Sutton aux côtés de Roger Moore dans A View to a Kill.

Nous vous apporterons les dernières mises à jour sur cette nouvelle de l’actualité des célébrités.

Pour les dernières nouvelles et les dernières nouvelles, visitez Mirror.co.uk/3am.

Obtenez tous les gros titres, photos, analyses, opinions et vidéos sur les histoires qui comptent pour vous.

Suivez-nous sur Twitter @DailyMirror – le compte Twitter officiel du Daily Mirror & Mirror Online – de vraies nouvelles en temps réel.

Nous sommes également sur Facebook / dailymirror – vos actualités, fonctionnalités, vidéos et photos tout au long de la journée du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Mirror Online.