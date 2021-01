Tanya Roberts est décédée à l’âge de 65 ans après s’être « effondrée après avoir promu ses chiens la veille de Noël ».

Elle était un original de Charlie’s Angel dans la série télévisée ainsi qu’une Bond girl, avec Roger Moore dans A View To Kill en 1985.







(Image: WENN.com)



