Breaking : Seunghan de RIIZE va quitter définitivement le groupe

Seunghan de RIIZE quitte définitivement le groupe.

Le 13 octobre, deux jours seulement après avoir annoncé le retour de Seunghan de sa pause, Wizard Production, la division SM Entertainment en charge de la gestion de RIIZE, a annoncé le départ de Seunghan.

Selon Wizard Production, Seunghan a personnellement exprimé son désir de quitter RIIZE pour le bien des autres membres et des fans du groupe. Les réalisateurs ont déclaré : « Seunghan a constamment exprimé son désir de quitter le groupe pour le bien des membres et des fans. Par respect pour la décision de l’artiste, nous annonçons le départ de Seunghan de RIIZE.

Seunghan a initialement fait ses débuts en tant que membre de RIIZE en septembre de l’année dernière avant d’arrêter toutes ses activités à peine deux mois plus tard.

Bonjour, ici Wizard Production.

Tout d’abord, nous nous excusons sincèrement d’avoir blessé BRIIZE. [RIIZE’s fandom] et semant la confusion à travers notre annonce du retour de Seunghan le 11 octobre.

Nous nous excusons particulièrement d’avoir donné la priorité à la position de Wizard Production, au lieu de faire de la croissance réalisée par les six membres de RIIZE tout en travaillant le plus dur notre priorité absolue ; le soutien de BRIIZE, qui a été la plus grande force de RIIZE tout au long de ce voyage ; et la valeur des moments que RIIZE et BRIIZE ont passés ensemble.

Nous avons pris cette décision après en avoir longuement débattu parce que nous pensions que si Seunghan revenait après avoir réfléchi à ses actes répréhensibles passés et que RIIZE montrait un autre niveau de croissance en tant que groupe, nous serions en mesure de donner une plus grande joie à l’artiste et aux fans.

Cependant, à l’annonce de son retour, nous avons soigneusement réfléchi à chacune des opinions et réponses envoyées par les fans, et nous avons réalisé que notre décision avait en fait blessé davantage les fans et leur avait plutôt causé une plus grande confusion.

Dans le même temps, Seunghan a constamment exprimé son désir de quitter le groupe pour le bien des membres et des fans.

Par respect pour la décision de l’artiste, nous annonçons le départ de Seunghan de RIIZE, au lieu de rejoindre le groupe.

Nous soutiendrons Seunghan à l’avenir afin qu’il puisse montrer ses talents et réaliser ses rêves.

Par-dessus tout, nous nous excusons également sincèrement d’avoir créé des difficultés et de la confusion pour les six membres qui, depuis leurs débuts, ont toujours tout donné en pensant aux fans et qui ont rendu possible le RIIZE d’aujourd’hui en réfléchissant et en travaillant plus dur que quiconque. à chaque instant.

Nous continuerons à faire tout notre possible pour soutenir les membres de RIIZE afin qu’ils puissent également se développer encore davantage à l’avenir.

Wizard Production sera prudent et prudent dans tous les domaines à l’avenir, et nous travaillerons dur pour que RIIZE et BRIIZE puissent être heureux ensemble pendant longtemps.

– Les directeurs de Wizard Production, Kim Hyeong Guk et Lee Sang Min