Pierre Cardin est décédé à l’âge de 98 ans.

Le créateur de mode français est décédé à l’hôpital de Neuilly, à l’ouest de Paris, a confirmé sa famille.

L’Académie des Beaux-Arts de France a annoncé la nouvelle avec un communiqué publié sur son compte Twitter officiel.

Il a tweeté: «Le secrétaire perpétuel, Laurent Petitgirard, et les membres de l’Académie des Beaux-Arts sont très tristes d’annoncer le décès de leur collègue Pierre Cardin.

« Il a été élu le 12 février 1992 à la présidence de Pierre Dux (section des membres libres). »

Il était connu pour son style avant-gardiste et ses créations de style Space Age, qui comprenaient sa robe à bulles emblématique en 1954.

















Pierre est né près de Venise le 2 juillet 1922, mais sa famille a fui le pays quand il est tombé sous le régime fasciste pour vivre en France deux ans plus tard.

Dans la vingtaine, il s’installe à Paris et travaille pour la maison de couture Paquin et Dior.

Puis en 1953, il présente sa première collection femme et il fonde sa première boutique femme l’année suivante.









Ses premières collections ont été portées par Eva Peron, Rita Hayworth, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Mia Farrow et Jacqueline Kennedy.

Pierre a également créé les costumes des Beatles.

Il était également connu pour avoir remanié l’industrie de la mode en obtenant des licences pour son nom de marque et en faisant des

L’icône de la mode a déclaré à propos de ses créations: « Les vêtements que je préfère sont ceux que j’invente pour une vie qui n’existe pas encore – le monde de demain. »

