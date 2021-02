BREAKING Neil Lennon démissionne de son poste de patron du Celtic au milieu "saison difficile"

Neil Lennon a démissionné de son poste de manager du Celtic avec effet immédiat après avoir abandonné le titre de Premier League écossaise à ses rivaux Rangers.

L’homme de 49 ans quitte son poste près de deux ans jour pour jour où il est revenu pour un second passage sur la sellette.

Le Celtic est actuellement à 18 points des Rangers dans le tableau avec seulement huit matchs à jouer après une défaite décevante contre le comté de Ross dimanche.

Une déclaration officielle de Lennon sur le site Web du Celtic disait: « Nous avons connu une saison difficile en raison de tant de facteurs et, bien sûr, il est très frustrant et décevant que nous n’ayons pas pu atteindre les mêmes sommets que précédemment.

«J’ai travaillé aussi dur que jamais pour essayer de changer les choses, mais malheureusement, nous n’avons pas réussi à obtenir le genre de course dont nous avions besoin.

«J’ai toujours donné le meilleur de moi-même au Club et j’ai été fier de livrer de l’argenterie aux supporters du Celtic. Le Club fera toujours partie de moi. Je serai toujours un supporter du Celtic moi-même et je veux toujours le meilleur pour le Celtic.

«Je tiens à remercier tant de personnes au Club qui m’ont tant donné et je tiens également à remercier ma famille pour son amour et son soutien. Je souhaite aux supporters, aux joueurs, au personnel et aux directeurs du Celtic du succès pour l’avenir.

En plus de leurs difficultés nationales, le Celtic a été expulsé de la Ligue Europa après avoir terminé dernier de son groupe et a été éliminé de la Coupe de la Ligue écossaise au deuxième tour.