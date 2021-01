Le rappeur MF Doom est décédé à l’âge de 49 ans.

Sa femme Jasmine a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux avec un hommage éclatant sur la page Instagram du rappeur.

La cause du décès du rappeur n’a pas encore été révélée.

Jasmine a salué le musicien comme le « plus grand mari, père, professeur, étudiant, partenaire commercial, amant et ami ».

Elle a dit à ses fans: « Commencez toutes choses en remerciant LE TOUT! À Dumile.

« Le plus grand mari, père, enseignant, étudiant, partenaire commercial, amant et ami que je pourrais jamais demander. Merci pour toutes les choses que vous avez montrées, enseignées et données à moi, à nos enfants et à notre famille.









« Merci de m’avoir appris à pardonner aux êtres et à donner une autre chance, à ne pas être si rapide à juger et à radier. Merci de montrer comment ne pas avoir peur d’aimer et être la meilleure personne que je puisse jamais être.

« Mon monde ne sera plus jamais le même sans vous. Les mots n’exprimeront jamais ce que vous et Malachie représentez pour moi, je vous aime tous les deux et vous adore toujours. Puisse LE TOUT continuer à vous bénir, vous, notre famille et la planète. »

Jasmine a noté que son mari était décédé le 31 octobre plus tôt cette année.

