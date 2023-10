C’est un grand soulagement pour les amateurs d’art et de divertissement et pour ceux qui aiment pakistanais les célébrités et leur travail. Mardi, une requête déposée par un employé du cinéma exigeant l’interdiction des artistes pakistanais a été entendue par la Haute Cour de Bombay. Le pétitionnaire a demandé aux célébrités indiennes de s’abstenir de travailler avec des artistes pakistanais, qu’il s’agisse d’acteurs, de réalisateurs ou de musiciens. Et une décision qui change la donne a été annoncée par le juge de la Haute Cour de Bombay, qui permettra à des artistes talentueux tels que Mahira Khan, Fawad Khan et plus encore pour travailler dans des films et des séries Web indiens. Oui, tu l’as bien lu.

La Haute Cour de Bombay refuse d’interdire les artistes pakistanais en Inde

La pétition déposée par un employé du cinéma demandait une interdiction des visas et des restrictions sur le travail avec des artistes pakistanais. Le juge Sunil B Shukre et le juge Firdosh P Pooniwalla ont cependant rejeté la pétition et déclaré qu’il s’agissait d’une « mesure rétrograde dans la promotion de l’harmonie culturelle, de l’unité et de la paix ». Ils ont estimé que la pétition manquait de fondement et ont observé que le gouvernement indien venait de prendre une mesure positive dans la promotion de la paix et de la sécurité internationales. Live Law cite la Cour disant que si une telle requête était accueillie par la loi, elle saperait la nouvelle mesure positive prise par le gouvernement. Après quelques années, les joueurs de cricket pakistanais ont pu jouer au cricket sur le sol indien alors que la Coupe du monde ICC se déroule en Inde.

Selon un article de News18, le tribunal a déclaré dans sa décision que « les activités promouvant la paix, l’harmonie et la tranquillité, y compris les arts, la musique, les sports, la culture et la danse, transcendent les frontières nationales et contribuent à l’unité et à l’harmonie au sein et entre les nations ».

Qu’est-ce qui a conduit à l’interdiction des artistes pakistanais en Inde ?

En 2016, l’Association indienne des producteurs de films (IMPPA) a imposé une résolution interdisant de travailler avec des artistes pakistanais après l’horrible attaque de l’URI. Le président de l’IMPPA, lors de la 87e assemblée générale annuelle, a déclaré que les membres étaient parvenus à la conclusion qu’aucun producteur n’embaucherait d’artiste pakistanais à l’avenir à la suite de l’attaque. Cela a suscité des réactions mitigées de la part des internautes et même des artistes pakistanais.

Regardez cette vidéo d’actualité sur le divertissement ici :

Ainsi, conformément à la décision de la Cour, on peut affirmer sans se tromper que les artistes pakistanais peuvent désormais à nouveau travailler en Inde. Nous avons vu des célébrités telles que Mahira Khan, Fawad Khan, Saba Qamar, Sajal Aly et bien d’autres travailler à Bollywood. Mahira a travaillé dans Raees tandis que Fawad a travaillé dans Khoobsurat et Kapoor & Fils. Saba faisait partie du très apprécié Hindi Medium. D’un autre côté, Sajal a été vu dans Maman avec Sridevi. En dehors de cela, les musiciens indiens ont fréquemment collaboré avec des chanteurs et musiciens pakistanais.