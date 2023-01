BREAKING: L’entraîneur-chef de Kootenay suspendu pour le reste de la saison après une bagarre à Nelson

L’entraîneur-chef des Nelson Leafs, Adam DiBella, a été suspendu pour le reste de la saison par la KIJHL pour son rôle dans la bagarre de ligne du 31 décembre avec les Nitehawks de Beaver Valley.

La ligue a annoncé la suspension vendredi, ainsi qu’une amende de 5 000 $ aux Leafs qui ont également reçu l’ordre de recycler tout le personnel de l’équipe selon les normes de conduite de la KIJHL.

“Notre enquête a déterminé que l’incident du match de samedi a été provoqué par les Leafs sous la direction de M. DiBella”, a déclaré le commissaire de la KIJHL, Jeff Dubois, dans un communiqué.

“La KIJHL a une tolérance zéro pour ces types d’actions de la part de tout membre du personnel de l’équipe, et la gravité de la suspension de M. DiBella reflète le sérieux que nous accordons au leadership et à la sécurité des joueurs.”

DiBella ne sera pas sur le banc pour les 15 matchs de saison régulière restants au calendrier des Leafs ainsi que pour tout match éliminatoire potentiel.

Il est également interdit de voyager avec l’équipe, d’être présent dans toutes les installations de la KIJHL, y compris le Nelson and District Community Complex pendant une heure avant et après tout match des Leafs, et ne peut pas participer aux entraînements d’équipe. DiBella, qui travaille avec le directeur général des Leafs Lance Morey sur la gestion de la liste et le recrutement, ne doit également participer à aucun échange, réunion ou recrutement.

De plus, la ligue a stipulé que DiBella doit demander sa réintégration par Dubois afin d’entraîner à nouveau dans la ligue.

Une bagarre de ligne pour débuter la deuxième période. Nous n’attendons rien de moins d’une « organisation de première classe » comme la @Nelsonleafs . pic.twitter.com/IRfExM8LlZ — KIJHLSniper (@KijhlS) 1 janvier 2023

DiBella en est à sa saison recrue en tant qu’entraîneur-chef des Leafs après avoir remplacé son père Mario DiBella, qui a pris sa retraite après la saison dernière. Il était auparavant entraîneur adjoint depuis qu’il a rejoint l’équipe en 2018.

La KIJHL a infligé un total de 35 suspensions aux Leafs et aux Nitehawks pour le combat du 31 décembre. Les joueurs des Leafs Tyler Seminoff, Leighton Partington, Hunter Sperle et Ryland Mennie ont chacun été suspendus huit matchs, Marko Pavlovic a également écopé de trois matchs.

Les joueurs des Nitehawks Gavin Tritt, Boris Hristov, Spencer Dixon-Reusz et Kaleb Percival ont également été suspendus deux matchs chacun.

@tyler_harper | tyler.harper@nelsonstar.com

