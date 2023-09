Breaking : le film de Salman Khan et Sooraj Barjatya sortira en 2024

Salman Khan les fans attendent avec impatience son projet avec Sooraj Barjatya. Comme nous le savons, ils constituent l’un des combos acteurs-réalisateurs emblématiques de Bollywood. Il a fait de Salman Khan l’éternel « Prem » du cinéma indien. Maintenant, Sooraj Barjatya a confirmé que son nouveau film avec le Tigre 3 La star montera sur les plateaux en 2024. Le cinéaste prend son temps pour rédiger le scénario et finaliser les autres aspects de la production. Il veut s’assurer que son projet avec Salman Khan soit mémorable comme toutes leurs sorties précédentes. De plus, Sooraj Barjatya réalise des films familiaux épurés, un genre qui prend plus de temps à écrire et à conceptualiser.

Sooraj Barjatya confirme le film avec Salman Khan

Sooraj Barjatya a déclaré à India Today qu’il commencerait à travailler sur le film en 2024. Il a déclaré que lorsqu’il assume le rôle de réalisateur, il devient égoïste. Il a dit qu’à ce stade, il est plutôt égocentrique. Il a dit qu’il développait lui-même le scénario et que cela prenait du temps. Il a également dit que Salman Khan et lui reviendraient après un certain temps. Il aurait déclaré : « Avec Salman en particulier, puisque nous faisons quelque chose ensemble après une longue période, cela doit être quelque chose de spécial, surtout après toutes ces années. Alors oui, je commencerai l’année prochaine au milieu de l’année. » Leur dernier film, Prem Ratan Dhan Payo en 2015, a rapporté Rs 388,45 crores au box-office.

Salman Khan occupé avec le film de Vishnuvardhan ?

Salman Khan commencera à travailler en novembre 2023 sur le film Vishnuvardhan. Il a un certain look pour le film où il incarne un officier paramilitaire. Des actrices comme Anushka Shetty et Samantha Ruth Prabhu seraient en lice pour devenir sa principale dame. Il est presque chauve pour le film. Salman Khan va également conserver un certain corps pour la même chose.

Son film, Tiger 3 avec Katrina Kaif sortira le 10 novembre 2023. Ce sera le deuxième film de l’univers YRF Spy. Shah Rukh Khan sera vu comme Pathaan dans le film.