BREAKING: La police bloque la route de Vernon après la découverte d’un engin explosif potentiel

La police de Vernon a bouclé un tronçon de la 31e rue après la découverte d’un engin explosif potentiel mercredi après-midi.

La GRC et les services d’incendie de Vernon sont actuellement sur les lieux et attendent l’arrivée d’experts pour déterminer ce qu’est l’appareil.

La 31e rue est actuellement bloquée entre la 45e avenue et la 47e avenue.

La police est intervenue dans la zone vers 15 h 30 le 14 juin.

La zone restera bouclée jusqu’à ce que les agents de l’Unité de neutralisation des explosifs de la GRC aient examiné en toute sécurité et traité l’article si nécessaire, dit le const. Chris Terleski, agent des relations avec les médias pour la GRC de Vernon North Okanagan. Nous exhortons les membres du public à éviter la zone en attendant l’arrivée de notre équipe EDU sur les lieux plus tard dans la soirée.

C’est la deuxième fois cette semaine que la police enquête sur un engin suspect à Vernon, après que Justice Park a été enregistré lundi alors que l’unité de neutralisation des explosifs s’occupait d’un engin inconnu. La scène a été dégagée mardi matin.

Brendan Shykora

