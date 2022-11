Breaking: la banque Bolingbrook cambriolée par des suspects qui ont ligoté le personnel: flics – Shaw Local

La police recherche trois suspects impliqués dans le vol d’une banque de Bolingbrook.

Vers 9 h 55 mardi, des agents du Federal Bureau of Investigations ont répondu à un vol de banque à Huntington Bank, 333 Quadrangle Drive, Bolingbrook, selon un communiqué du département de police de Bolingbrook.

Trois suspects armés d’armes de poing ont volé la banque en faisant une demande verbale d’argent, a indiqué la police.

Personne n’a été blessé, mais les employés de la banque ont été ligotés, a indiqué la police.

Chaque suspect portait des masques faciaux.

Le premier suspect était habillé en facteur portant un sac postal, le second portait un sweat-shirt bleu et un gilet haute visibilité, et le troisième portait des vêtements rouges, a indiqué la police.

Chaque suspect a pris la fuite à bord d’un véhicule et reste en liberté, a indiqué la police.

Le public peut signaler des pourboires, même de manière anonyme, par téléphone au 312-421-6700 et conseils.fbi.gov.