BREAKING : Kavita Bala, doyenne du CIS, sera la 17e doyenne de Cornell

Kavita Bala prendra la barre en tant que 17e prévôt de Cornell, avec un mandat de cinq ans à compter du 1er janvier 2025. Bala est actuellement doyen du Bowers College of Computing and Information Science.

Le président par intérim, Michael Kotlikoff, a annoncé cette nomination dans un courriel publié mercredi matin, remerciant John Siliciano ’75 pour son leadership en tant que prévôt par intérim.

La carrière de Bala à Cornell a débuté en 1999 en tant que chercheuse postdoctorale. En 2002, elle est devenue professeure adjointe d’informatique et, en 2018, elle est devenue présidente du département d’informatique.

Bala, expert en infographie, a aidé à obtenir le don de plus de 100 millions de dollars d’Ann S. Bowers ’59 pour établir Bowers CIS en 2020, devenant ainsi le premier doyen du collège. Sous la direction de Bala, Bowers CIS a connu une expansion rapide, avec 2 400 étudiants de premier cycle et les trois quarts des étudiants suivant au moins un cours dans le cadre du collège. Pour répondre à cette demande, Bala a augmenté le nombre de professeurs de 30 % et a obtenu des fonds pour un bâtiment de 135 000 pieds carrés, qui devrait ouvrir en 2025, selon un rapport Communiqué de presse de l’université.

« En tant que prévôt, j’espère favoriser un environnement où tous les Cornelliens peuvent réaliser leur potentiel intellectuel, faire de leur mieux et avoir un impact positif sur le monde », a déclaré Bala dans un communiqué. Communiqué de presse de l’université.