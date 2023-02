BREAKING: Jesse Marsch limogé par Leeds United, selon des informations

Leeds United s’est séparé du manager Jesse Marsch.

Le joueur de 49 ans quitte les Peacocks 17e de Premier League après presque toute une saison de Premier League en charge – il a succédé l’année dernière à Marcelo Bielsa et a réussi 37 matchs dans l’élite anglaise, avec un pourcentage de victoires de 29% .

Leeds est sans victoire depuis avant la Coupe du monde. Lors de matches consécutifs, ils sont revenus par derrière contre Liverpool et Bournemouth pour capturer six points mais n’ont pas réussi à gagner à nouveau depuis novembre.

Leeds est 17e de la ligue (Crédit image : Ryan Pierse/Getty Images)

L’Américain a aidé Leeds à se mettre en sécurité la saison dernière, remportant le dernier jour de la saison contre Brentford et plafonnant sa survie en Premier League. Au cours de l’été et de la fenêtre de transfert de janvier, il a également supervisé une révolution de l’équipe de joueurs.

Des gens comme Brendan Aaronson, Tyler Adams et le prêté Weston McKennie ont tous été amenés à former un contingent basé aux États-Unis dans le Yorkshire sous Marsch, qui a dû se reconstruire après les ventes des stars clés Raphinha et Kalvin Phillips la saison dernière. Les goûts de Georginio Rutter, Marc Roca, Wilfried Gnonto et Max Wober ont également été amenés à Elland Road au cours de la dernière année.

Jesse Marsch a remporté 11 victoires sur 37 à Leeds (Crédit image : Getty)

Marsch est arrivé à Leeds après un passage au RB Leipzig, où il a été limogé des mois après son mandat. Avant cela, il était dans les clubs affiliés Red Bull Salzbourg et New York, où il a eu plus de succès, remportant deux Bundesligas autrichiennes avec le premier et deux MLS Supporters’ Shields avec le second.

Leeds affrontera désormais Manchester United deux fois en quatre jours en Premier League et affrontera le vainqueur de Fulham et Sunderland au cinquième tour de la FA Cup.