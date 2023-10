Breaking : Crise israélo-palestinienne : Nushratt Bharuccha retourne en Inde après avoir été coincé en Israël au milieu de la guerre en cours

Nushrratt Bharuccha aurait été coincée en Israël pendant la guerre en cours avec la Palestine, et la dernière mise à jour est qu’elle a finalement pris contact avec son équipe, a atteint l’aéroport et prend un vol de retour depuis Israël. Nushrratt était allé en Israël pour assister à la Prix ​​HAIFA, et à partir de samedi soir, elle a disparu et n’a plus été en contact avec son équipe, ce qui a laissé tout le monde inquiet pour son bien-être, mais cette dernière mise à jour sur ses contacts avec l’équipe et sa famille avait poussé un soupir de soulagement à ses fans et sympathisants.

Nushrratt Bharuccha prendra un vol pour Mumbai, et son équipe a partagé une déclaration avec BollywoodLife qui dit : « Nous avons finalement réussi à entrer en contact avec Nushrratt, et avec l’aide de l’ambassade, elle est ramenée chez elle en toute sécurité. Nous l’avons fait. pas de vol direct, elle est donc sur un vol de correspondance pour rentrer chez elle. Pour sa sécurité, plus de détails ne peuvent pas être partagés, mais dès qu’elle atterrira en Inde, nous vous informerons. Nous sommes soulagés et remercions Dieu qu’elle soit en sécurité et en route pour l’Inde ».