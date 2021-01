Le festival de musique de Coachella 2021 a été annulé alors que le monde lutte pour contenir et contrôler la pandémie de coronavirus en cours.

L’événement musical majeur – particulièrement populaire auprès des influenceurs et des stars de la télé-réalité – devait se dérouler pendant deux week-ends en avril dans le comté de Riverside, dans le Golden State.

Mais maintenant, le festival a été abandonné pour la saison 2021 suite à des conseils de santé dans la région.

Alors que le festival de musique Stagecoach – un événement de musique country qui devait également avoir lieu sur le même site que Coachella en Californie en avril – a également été abandonné alors que la pandémie de Covid-19 continue de faire rage.







(Image: Getty Images Amérique du Nord)



Le responsable de la santé publique du comté de Riverside, le Dr Cameron Kaiser, a expliqué le raisonnement derrière l’annulation des festivals 2021.

Il a déclaré dans un ordre de santé publique: «Si Covid-19 était détecté lors de ces festivals, la portée et le nombre de participants et la nature du lieu rendraient impossible, voire impossible, de suivre ceux qui pourraient être exposés à un risque. «

Le Dr Kaiser a ajouté: « Nous attendons avec impatience le retour des événements. »







(Image: Getty Images pour Coachella)



L’année dernière, le festival de Coachella a été reporté – avant d’être finalement annulé – en raison de la pandémie.

L’événement – qui devait faire les gros titres de Travis Scott, Frank Ocean et Rage Against the Machine – a été déplacé d’avril à octobre.

Mais les deux dates ont finalement été annulées car le virus continuait de se propager sauvagement aux États-Unis.







(Image: Getty Images pour AG)



Coachella attire généralement 250000 participants – l’événement 2021 devait avoir lieu entre le 9 avril et le 18 avril.

Alors que Stagecoach attire plus de 70 000 fans de musique country.

Mirror Online a contacté les organisateurs des deux événements pour obtenir des commentaires.