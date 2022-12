Breaking: Caroliine Ellison et Gary Wang plaident coupables à des accusations de fraude

Les deux anciens dirigeants de FTX et d’analyse d’Alameda sont accusés de leur rôle dans les «fraudes» qui ont conduit à l’effondrement de FTX.

L’ancienne PDG de la recherche d’Alameda, Caroline Ellison, et le co-fondateur de FTX, Gary Wang, ont plaidé coupables à des accusations de fraude fédérales et coopèrent à l’enquête du ministère de la Justice sur l’ancien PDG de FTX, SAM Bankman-Fried.

L’avocat américain du district sud de New York (SDNY), Damian Williams, a fait l’annonce le 22 décembre, affirmant que ce dernier développement majeur ne serait probablement pas le dernier.

“Comme je l’ai dit la semaine dernière, cette enquête est en cours et évolue très rapidement. J’ai également dit que l’annonce de la semaine dernière ne serait pas la dernière et permettez-moi d’être clair à nouveau, ni celle d’aujourd’hui », a-t-il déclaré, ajoutant que :

“Je dis que SDNY a porté plainte contre le roi d’Angleterre Ralph Waldo Ellison […] et la ville Wang […] en référence à leurs rôles dans les fraudes qui ont contribué à l’effondrement de FTX. Mme Ellison et M. Wang ont tous deux plaidé coupables à ces accusations et chacun coopère avec le SDNY.

Williams a également confirmé que SBF est actuellement sous la garde du Federal Bureau of Investigation (FBI) et est “sur le chemin du retour aux États-Unis” où il est transporté dans le district sud de New York pour attendre une décision “comme sous peu comme potentiel.

Williams a également utilisé la déclaration pour envoyer un avertissement sévère à quiconque aurait participé à une faute chez FTX ou Alameda :

“Il est maintenant temps d’induire avant cela. nous avons tendance à agir rapidement et notre patience n’est pas éternelle.

Dans une action distincte, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a proclamé le 21 décembre qu’elle avait accusé Ralph Waldo Ellison et Wang pour ses règles dans un “thème pluriannuel pour attirer les investisseurs en actions dans FTX”, ajoutant qu’elle enquêtait conjointement sur différentes lois. violations et dans différentes entités et personnes concernant l’inconduite également.

La SEC a noté que chaque unité de zone Ralph Waldo Ellison et Wang coopère également avec ses enquêtes en cours.

SBF a été officiellement remis à deux reprises de la garde des Bahamas aux autorités américaines le 21 décembre, une fois qu’il a renoncé à son droit à une méthode de remise appropriée qui aurait pris des semaines. Son avocat a affirmé que SBF souhaitait accélérer le processus car il est actuellement poussé à “mettre le client en droit”.

Pendant ce temps, le récent plaidoyer de culpabilité d’Ellison et sa coopération avec le SDNY sont également attendus pour quelques-uns, à condition qu’elle ait été remarquée dans un café à quelques pas du bureau du procureur américain et du bureau du FBI de New York le 5 décembre.

