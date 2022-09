Breaking Bad Star Bryan Cranston a exprimé pour Lord Rama dans le film ‘Ramayana’ de 1993

Si vous êtes un enfant des années 90, nous sommes sûrs que vous avez dû regarder le film d’animation Ramayana : La Légende du Prince Rama. Le film n’est jamais sorti dans les salles indiennes mais a été diffusé régulièrement sur Cartoon Network. Cependant, peu de gens savent que le réalisateur japonais Yugo Sako en est à l’origine et qu’il a été réalisé à l’occasion du 40e anniversaire des relations diplomatiques indo-japonaises. Aux États-Unis, le film est sorti sous le nom de Warrior Prince ou The Prince of Light: The Legend of Ramayana. Cette version a été majoritairement éditée afin que le public américain puisse facilement comprendre l’histoire mythologique indienne.

Peu de gens le savent, dans cette version, la renommée de Breaking Bad, Bryan Cranston, a exprimé Lord Rama et Tom Wyner dans le rôle de Ravana.

En outre, la version hindi du film avait Arun Govil exprimant pour Lord Rama, Amrish Puri comme Raavan et Namrata Sawhney comme Sita. D’autre part, la version doublée en anglais avait Nikhil Kapoor, Uday Mathan et Rael Padmasee exprimant pour les rôles respectifs.

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo de deux écoliers rapportant des détails sur les épopées Mahabharata et Ramayana avait impressionné Twitter. Partagée par un internaute qui se fait passer pour Byomkesh, la vidéo affiche le formidable souvenir des deux petits garçons, à qui l’on a posé une foule de questions sur les deux opus magnum. Un garçon a été interrogé sur les cinq frères Pandava du Mahabharata, le gourou d’Arjun Dronacharya, le fils de Dronacharya Ashwathama, les fils de Bheem et Ghatotkach, les quatre “yugas” parmi une série d’autres questions.

Le deuxième garçon, un élève de KG 2, a été invité à retracer la vaste ascendance de Ram. Lui, tout comme l’autre enfant, l’a débité sans hésitation. L’autre garçon lui a succédé de manière transparente et en tandem, les deux ont retracé l’ascendance jusqu’à Brahma.

Les enfants ont été vus en uniforme scolaire et ont posé les questions à une personne qui n’apparaissait pas à la caméra.

