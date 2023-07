BREAKING: Alertes d’évacuation émises après qu’un incendie de forêt a traversé la frontière à Osoyoos

Des alertes d’évacuation ont été émises pour 732 propriétés, dont une grande partie de la ville d’Osoyoos, en raison d’un incendie de forêt croissant qui a traversé la frontière américaine vers Osoyoos.

Les propriétés touchées comprennent celles de la zone électorale B (Cawston) et de la zone C (Rural Osoyoos). L’alerte couvre la zone au nord de la frontière canado-américaine jusqu’à l’intersection de l’autoroute 97 et de l’autoroute 3, à l’ouest et au nord le long de l’autoroute 3.

L’incendie s’appelle Lone Pine Creek et se situe actuellement à environ cinq kilomètres au sud-ouest d’Osoyoos et au sud de la frontière avec les États-Unis. Selon le Département des ressources naturelles de l’État de Washington, le feu a traversé la frontière canadienne à 20h15.

Un officier du BC Wildfire Service et un hélicoptère évaluent l’incendie, selon le BC Wildfire Service.

La dernière mise à jour sur la taille de l’incendie avant qu’il ne franchisse la frontière avait une superficie d’au moins 1 000 hectares.

La liste complète des propriétés touchées se trouve en ligne sur le site emergency.rdos.bc.ca Le feu de forêt brûle actuellement du côté sud de la frontière canado-américaine, un agent des feux de forêt et un hélicoptère évaluent l’incident.

