BREAKING: Alerte d’évacuation émise pour la région de Bulkley-Nechako dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique en raison d’un incendie de forêt

ALERTE D’ÉVACUATION ENVOYÉE

22 août à 14h

Sur les recommandations du BC Wildfire Service (BCWS), une alerte d’évacuation a été émise par le district régional de Bulkley-Nechako et BC Parks à compter du 22 août 2022 à 14 h en raison d’un incendie de forêt.

En raison du danger potentiel pour la vie et la santé, le district régional de Bulkley-Nechako a émis une alerte d’évacuation pour la zone de feu de forêt de la rivière Morice # R21755, à partir du site de loisirs de Lamprey Creek sur la rivière Morice, la zone d’alerte suit le FSR de la rivière Morice Sud, y compris tout ce qui se trouve à l’ouest de la route. À la jonction entre le FSR de Morice River et le FSR de Lamprey, la zone d’alerte suit le FSR de Lamprey vers le sud. Au site récréatif du lac Lamprey, la zone d’alerte tourne vers le nord-ouest, continue tout droit à travers le lac Morice jusqu’à l’endroit où elle se dirige vers le nord.

À partir de là, il comprend tout ce qui se trouve à l’ouest et au sud de la FSR de Chisholm jusqu’à ce qu’il soit directement au nord du site de loisirs de Lamprey Creek.

Le BC Wildfire Service répond au feu de forêt de la rivière Morice (R21755), situé à environ 45 km au sud-ouest du district de Houston. – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 22 août 2022

Le feu de forêt de la rivière Morice (R21755) est situé à environ 45 km au sud-ouest du district de Houston. Il est estimé à cinq hectares et est soupçonné d’être causé par la foudre, a déclaré un porte-parole du BCWS, Casda Thomas, dans un communiqué par courrier électronique.

“Les structures ne sont pas immédiatement menacées, mais la protection des structures a été déployée et BCWS a recommandé une alerte d’évacuation au district régional de Bulkley Nechako pour les structures voisines”, a déclaré Thomas.

Dix-huit pompiers sont sur place, appuyés par deux hélicoptères. Des avions-citernes ont répondu ce matin (22 août), lançant un ignifuge autour du périmètre de l’incendie de forêt.

Cela a réussi à ralentir la propagation de l’incendie, permettant aux équipes au sol un accès sûr pour les efforts de suppression. Cet après-midi, le feu de forêt présente une activité de feu réduite, avec une propagation minimale grâce aux efforts des pompiers et des ressources aériennes.

Une alerte d’évacuation a été émise pour vous préparer à évacuer vos locaux ou vos biens si cela s’avérait nécessaire. Les résidents seront avisés le plus tôt possible avant l’évacuation ; cependant, vous pouvez recevoir un préavis limité en raison de l’évolution des conditions.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE PENDANT QUE CETTE ALERTE EST EN VIGUEUR

Préparez-vous à un ordre d’évacuation :

• Localisez tous les membres de la famille ou collègues de travail et planifiez de se rencontrer à l’extérieur de la zone d’évacuation, si une évacuation est appelée alors qu’ils sont séparés.

• Rassemblez les articles essentiels comme les médicaments, les lunettes, les papiers de valeur (c.-à-d. l’assurance), les besoins de soins immédiats pour les personnes à charge et, si vous le souhaitez, les souvenirs (photos, etc.) et ayez ces articles à portée de main pour un départ rapide.

• Préparez-vous à déplacer les personnes à mobilité réduite et/ou les enfants.

• Déménagement d’animaux de compagnie et de bétail dans un endroit sûr. Si vous avez besoin d’aide, veuillez appeler le district régional de Bulkley-Nechako.

• Organiser le transport des membres de votre ménage ou des collègues de travail en cas d’ordre d’évacuation. Si on vous demande d’évacuer et que vous avez besoin d’aide pour le transport de la région, veuillez appeler le district régional de Bulkley-Nechako.

• Organisez un logement pour votre famille si possible.

En cas d’ordre d’évacuation, un centre d’accueil sera ouvert si nécessaire.

Surveillez votre station de radio locale et le site Web du district régional de Bulkley-Nechako,

www.rdbn.bc.ca pour plus d’informations sur cette alerte d’évacuation et/ou tout changement à la situation.

Pour plus d’informations, contactez : District régional de Bulkley-Nechako au 1-250-692-1553

deb.meissner@interior-news.com

