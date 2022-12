BREAKING: 4 morts après le renversement d’un bus sur le connecteur Okanagan de la Colombie-Britannique la veille de Noël

Quatre personnes sont mortes dans un accident d’autobus la veille de Noël sur le connecteur Okanagan, a confirmé la GRC.

Le 24 décembre, vers 18 h, un autobus s’est écrasé le long de l’autoroute 97C entre Merritt et West Kelowna, près de la sortie Loon Lake.

Cinquante-deux personnes ont été transportées à l’hôpital immédiatement après l’incident et 36 personnes ont été soignées pour des blessures. Interior Health a confirmé dimanche que huit personnes étaient toujours hospitalisées.

Un code orange a été adopté dans les hôpitaux de Kelowna, Merritt et Kamloops pour accueillir les passagers blessés.

Le code est appelé lors de pertes massives ou d’événements graves et met en mouvement une série de protocoles pour préparer l’hôpital à un afflux de personnes gravement blessées.

Une ligne d’information a été mise en place par Interior Health alors que les Britanno-Colombiens recherchent des détails sur leurs proches qui ont été touchés par l’accident. Ceux qui recherchent des informations supplémentaires sur leurs proches et dans quel hôpital un patient a été emmené peuvent appeler le 250-545-2211.

Un avertissement de pluie verglaçante est actuellement en vigueur le long du connecteur et les conditions devraient s’aggraver la nuit de Noël avant de se réchauffer le 26 décembre.

