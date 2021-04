La Super League européenne insiste sur le fait que le départ de six de ses 12 membres fondateurs n’est pas un coup final, affirmant qu’elle «remodèlera» le projet sans ses participants anglais.

Après avoir déclenché une énorme réaction de la part des joueurs, des supporters et des autorités du football, la ligue a été réduite à trois équipes chacune d’Espagne et d’Italie dans les 48 heures suivant son lancement dimanche.

L’Inter Milan devrait être le prochain à partir avec une source proche du club disant à Reuters qu’ils n’étaient plus intéressés par la ligue « à la lumière des derniers développements ».

Alors que la Super League a battu une retraite précipitée mardi soir, elle n’a présenté aucune excuse.

« Malgré le départ annoncé des clubs anglais, contraints de prendre de telles décisions en raison de la pression exercée sur eux, nous sommes convaincus que notre proposition est pleinement alignée sur la législation et la réglementation européennes », a déclaré la ligue dans un communiqué.

«Compte tenu des circonstances actuelles, nous reconsidérerons les étapes les plus appropriées pour remodeler le projet, en gardant toujours à l’esprit nos objectifs d’offrir aux supporters la meilleure expérience possible tout en améliorant les paiements de solidarité pour l’ensemble de la communauté du football.»

Les experts ont déclaré la ligue morte dans l’eau, les espoirs de ses clubs de se répartir une plus grande part des revenus mondiaux du football anéantis par leur propre cupidité et leur orgueil, ainsi que par la combinaison du pouvoir des supporters et de la menace de sanctions.

Mais l’onde de choc de l’implosion de la Super League devrait maintenant se répercuter sur le football, avec des récriminations et des règlements de compte attendus dans les clubs et les salles de conférence à travers le continent.

Le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, a annoncé sa démission peu de temps avant que son club ne renonce à un projet qu’il avait contribué à réaliser.

D’autres devraient suivre, notamment le président de la Juventus, Andrea Agnelli, qualifié par le président de l’UEFA Aleksander Ceferin de «la plus grande déception de tous».

Ceferin a tendu une branche d’olivier à des clubs qui se sont détournés de la Super League, mais il pourrait avoir du mal à pardonner à son ancien allié Agnelli, qui était à la tête de l’Association des clubs européens et membre du conseil exécutif de l’UEFA jusqu’à dimanche.

Après avoir minutieusement négocié un nouveau format de 36 équipes pour la Ligue des champions, l’UEFA a été humiliée par la poussée de la Super League, Ceferin affirmant que l’instance dirigeante savait désormais qui étaient les «serpents».

Les clubs restants de la Super League sont néanmoins susceptibles d’être accueillis de nouveau dans les compétitions établies en Europe étant donné que l’UEFA peut difficilement se permettre de renoncer aux revenus qu’ils rapportent.

Au milieu des acclamations des fans alors que la Super League s’est déroulée mardi, la colère demeure. Les experts ont déclaré que les propriétaires des équipes britanniques ne seraient pas pardonnés malgré leur demi-tour et les ont exhortés à renoncer à leurs intérêts.

Les propriétaires peuvent simplement faire une pause et se regrouper avant d’exercer plus de pression sur l’UEFA, qui a évité plusieurs menaces de ligues séparatistes au cours des décennies.

« La Super League européenne est convaincue que le statu quo actuel du football européen doit changer », a déclaré l’ESL.

