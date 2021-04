Johnson a déclaré qu’il travaillerait avec les autorités du football pour s’opposer à la création d’une Super League européenne séparatiste (ESL).

Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour les fans, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour le football dans ce pays.

« Je n’aime pas l’apparence de ces propositions, » a déclaré le Premier ministre, ajoutant que la configuration de l’ESP sera «Très dommageable pour le football.» Johnson a déclaré qu’il était important que les clubs de football aient des liens avec les fans de leur ville natale et que le gouvernement mènera des consultations sur la manière de réagir.

Parmi les 12 membres fondateurs de la ligue voyous figurent les clubs anglais Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et Tottenham Hotspur, ainsi que les meilleurs clubs italiens et espagnols comme le Real Madrid, Barcelone, la Juventus et l’AC Milan. Les participants ont déclaré que le nouveau tournoi était une réponse à la perturbation causée par la pandémie de Covid-19, et améliorera la «Qualité et intensité» des compétitions existantes en Europe.

Selon le journal Times, il y aurait une incitation allant jusqu’à 350 millions d’euros pour chaque club à rejoindre l’ESL, et le nouveau format rapportera plus d’argent des droits de télévision.

Cependant, cette décision a rapidement provoqué une réaction violente de l’UEFA et de plusieurs ligues nationales de premier plan, notamment la Premier League anglaise, la Liga espagnole et la Serie A.

Ils ont publié une déclaration critiquant la compétition rivale prévue comme un «Projet cynique» basé sur la cupidité et menacé d’interdire les clubs incriminés de tournois. Le projet a également été condamné par les associations de supporters des six clubs anglais qui se sont inscrits à l’ESL.

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré aux journalistes lundi que l'idée de créer l'ESL était un « Crache au visage de tous les amateurs de football. »

















Les 12 clubs fondateurs ont déclaré dimanche dans un communiqué qu’ils gouverneraient eux-mêmes la ligue séparatiste et que la saison inaugurale commencera. « dès que possible. » On s’attend à ce que trois clubs fondateurs supplémentaires se joignent, et cinq autres équipes se qualifieront chaque année en fonction de leurs performances lors de la saison précédente.

Outre Manchester United et le Real Madrid, les clubs fondateurs comprennent Liverpool, la Juventus, l’AC Milan, l’Arsenal, l’Atletico Madrid, Chelsea, Barcelone, l’Inter Milan, Tottenham Hotspur et Manchester City. Ils ont accepté d’aller de l’avant avec le plan malgré les menaces de se voir interdire de participer à leurs ligues nationales.

